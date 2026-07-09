Caritas Schweiz / Caritas Suisse

La société civile appelle le Conseil fédéral à oser une véritable durabilité

Pétition remise à l'occasion de sa présentation à l'ONU à New York

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Berne (ots)

Le 13 juillet 2026, la Suisse présentera son quatrième Rapport national sur la mise en oeuvre des 17 Objectifs de développement durable (ODD) lors du Forum politique de haut niveau (HLPF) de l'ONU à New York. Le constat de ce rapport est décevant : à quatre ans de l'échéance, la Suisse est loin d'atteindre les ODD. En réaction, plus de 13'000 personnes ont signé une pétition adressée au Conseil fédéral, exigeant " le courage d'une véritable durabilité ".

Bien que des progrès soient perceptibles dans certains domaines, comme les énergies renouvelables, les inégalités sociales et la crise environnementale continuent de s'aggraver. Le Conseil fédéral admet lui-même que des objectifs centraux, notamment en matière de consommation durable, de climat, de biodiversité, de réduction de la pauvreté, de logement abordable, de protection contre la discrimination et d'aide au développement, ne seront pas atteints. Toutefois, au lieu de prendre les mesures nécessaires, le Conseil fédéral reste passif et relègue l'Agenda 2030 au second plan.

" La Suisse pourrait s'imposer comme un leader international en investissant dans la durabilité, gage de sécurité et de prospérité. Au lieu de cela, le Conseil fédéral s'enlise dans le statu quo et capitule face aux défis ", critique Rianne Roshier, directrice de la Plateforme Agenda 2030.

Andreas Lustenberger, membre de la direction de Caritas Suisse et représentant de la société civile au sein de la délégation suisse à la conférence de l'ONU, qui se tient actuellement à New York, ajoute : " La mise en oeuvre de l'Agenda 2030 n'est pas seulement une question de principe, mais relève de l'intérêt de toute la population suisse. "

Exigences de la société civile pour 2030 et au-delà

Face à ce manque de volonté politique, la société civile dépose une pétition qui demande d'agir pour une véritable durabilité ainsi que le respect des engagements pris en 2015 pour mettre en oeuvre les 17 Objectifs de développement durable. La pétition appelle à l'élaboration d'un plan d'action crédible : la Suisse doit présenter une feuille de route détaillée, assortie de mesures contraignantes et concrètes, expliquant comment elle compte atteindre ces objectifs d'ici 2030.

La Plateforme Agenda 2030, qui rassemble 50 associations, organisations non gouvernementales (ONG) et syndicats, lance un appel au Conseil fédéral pour qu'il prenne des décisions courageuses au cours des quatre années restantes :

Coopération au développement : atteindre l'objectif de l'ONU de consacrer au moins 0,7% du revenu national brut (RNB) à la coopération internationale pour la promotion de la paix, le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, la protection internationale du climat, l'aide humanitaire et la coopération au développement. Lutte contre la pauvreté : une stratégie ambitieuse avec des mesures efficaces pour réduire la pauvreté et promouvoir l'égalité des chances en Suisse. Climat et subventions : suppression conséquente des subventions nocives à l'environnement et un engagement fort lors de la prochaine conférence sur le climat COP31 en novembre en Turquie. Place économique : renforcement de l'économie circulaire et introduction de normes environnementales et sociales ambitieuses pour les entreprises et la place financière.

La société civile intégrera ces exigences dans sa déclaration à New York sur le Rapport national de la Suisse. Dans sa prise de position destinée à l'ONU, elle écrit : " Bien que le gouvernement reconnaisse ces lacunes, il continue d'opérer des coupes budgétaires dans des domaines environnementaux et sociaux importants, tout en augmentant simultanément les dépenses militaires. En tant que l'une des nations les plus riches du monde, la Suisse doit assumer sa responsabilité en investissant activement dans la transition vers la durabilité et en façonnant les discussions autour de l'après-2030. "

Informations complémentaires :

Pétition au Conseil fédéral : DE/ FR/ IT

Visuels : Appell_Agenda2030_Visuals

Invitation - Remise de la pétition

La Plateforme Agenda 2030 et ses organisations membres remettront les signatures de la pétition à la Chancellerie fédérale le 9 juillet. Les médias sont cordialement invités. Les photos seront disponibles dans ce dossier à partir du 9 juillet, 15h00 : Appell_Agenda2030_Visuals

9 juillet 2026, 11h00-11h45

Terrasse fédérale, 3011 Berne

La Plateforme Agenda 2030 est une alliance regroupant environ 50 organisations de la société civile issues des domaines de la coopération au développement, de la protection de l'environnement, de l'égalité des genres, de la paix, de l'économie durable et des syndicats.

Notre mission est de veiller à la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 en Suisse et par la Suisse. Nous participons activement aux processus politiques et interpellons les autorités politiques et l'administration grâce à nos propres analyses et propositions d'action. Nous mettons en réseau les acteurs de la société civile en Suisse et oeuvrons à la recherche de solutions durables pour l'avenir.

www.plateformeagenda2030.ch

" Oser la durabilité" - Document d'impulsion

Prise de position de la société civile sur la Rapport national Suisse lors du HLPF à New York

À l'instar des autres États membres de l'ONU, la Suisse établit à intervalles réguliers un rapport sur la mise en oeuvre de l'Agenda 2030. Le Rapport national sur la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 donne une vue d'ensemble des progrès réalisés par la Suisse dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2030, tant au niveau national qu'international. Il expose en outre les principaux défis à relever et les occasions à saisir pour réaliser les 17 objectifs de développement durable). Ce rapport sera présenté dans le cadre du Forum politique de haut niveau sur le développement durable à l'ONU en juillet 2026, ainsi qu'aux populations concernées.