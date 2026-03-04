Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Guerre au Proche-Orient : Caritas Suisse octroie 300'000 francs d'aide d'urgence

Le conflit en Iran s'étend à toute la région

Lucerne (ots)

La situation humanitaire au Proche-Orient est extrêmement tendue. Après les bombardements de l'Iran par les États-Unis et Israël, la violence s'est désormais étendue au Liban. Caritas Suisse, qui y est présente avec son propre bureau, s'attend à ce que plusieurs centaines de milliers de personnes soient contraintes de fuir et prépare les premières mesures d'urgence.

Les affrontements militaires en Iran s'étendent à l'ensemble du Proche-Orient. " Au Liban, un grand exode a commencé ", rapporte Wael Darwish, directeur du programme Moyen-Orient à Caritas Suisse, depuis Beyrouth. " De nombreux abris sont déjà pleins, les gens doivent dormir sous des tentes ou à la belle étoile. "

L'armée israélienne a demandé aux habitants du sud du Liban de quitter leurs foyers. Caritas Suisse, qui travaille depuis des années au Liban, estime actuellement que 800'000 à un million de personnes doivent fuir les régions du sud, la plaine de la Bekaa et la banlieue de Beyrouth. D'immenses embouteillages se sont déjà formés. " Nous sommes profondément préoccupés par les développements et les bombardements continus dans tout le Liban, en particulier au sud, à Beyrouth et dans la plaine de la Bekaa ", déclare Wael Darwish.

Vivres et abris sont nécessaires de toute urgence

De nombreux habitants du Sud-Liban n'étaient rentrés chez eux que ces derniers mois, après avoir été déplacés lors des derniers affrontements armés de 2024. Aujourd'hui, ils perdent à nouveau protection, stabilité et accès aux services de base. " Les besoins les plus urgents sont actuellement l'eau potable, la nourriture et les abris d'urgence ", explique Wael Darwish.

Caritas Suisse prépare la distribution de ces biens de première nécessité en collaboration avec ses organisations partenaires locales AMEL et Caritas Liban. Comme première mesure immédiate, Caritas Suisse a débloqué 300'000 francs pour l'aide d'urgence au Liban. D'autres mesures sont à l'étude dans la région.

Caritas appelle au cessez-le-feu

Caritas Suisse appelle instamment toutes les parties à faire preuve de retenue, à revenir à la diplomatie et à désamorcer immédiatement la situation. Caritas demande un cessez-le-feu immédiat, la protection de la population civile et le respect systématique du droit international humanitaire.

Wael Darwish déclare : " La population civile ne doit pas payer le prix de nouvelles violences. Tout doit être mis en oeuvre pour protéger les vies humaines et préserver la stabilité dans la région. "