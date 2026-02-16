Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Pas de détente en matière de pauvreté

Les enfants et les familles sont particulièrement touchés

En Suisse, 1,45 millions de personnes sont pauvres ou menacées de l'être. Ce sont les chiffres publiés aujourd'hui par l'Office fédéral de la statistique. Cela représente 16 % de la population. Du point de vue de Caritas, il est inquiétant de constater que les ménages avec enfants sont particulièrement nombreux à se trouver dans une situation financière précaire.

8,4 % de la population suisse vivaient en dessous du seuil de pauvreté fixé par la Confédération en 2024. Selon la publication de l'Office fédéral de la statistique de ce jour, cela représente 743'000 personnes. Le nombre de personnes touchées par la pauvreté, ou menacées de l'être, reste à un niveau élevé depuis des années.

La part des personnes " en risque de pauvreté ", c'est-à-dire des personnes touchées ou menacées par la pauvreté, s'élève à 16,4 % de la population, soit légèrement plus que l'année précédente. Il s'agit de la valeur la plus élevée depuis 2014. " Un renversement de tendance n'est pas en vue. Le problème de la pauvreté est devenu chronique dans notre pays ", souligne Aline Masé, responsable du Secteur Études et Politique de Caritas Suisse.

Il est alarmant de constater qu'un enfant sur cinq est touché par la pauvreté ou risque de l'être. Dans son évaluation de cette année, l'Office fédéral de la statistique met l'accent sur la situation des enfants. Il apparaît ainsi que " les enfants issus de ménages touchés par la pauvreté doivent renoncer à beaucoup de choses, comme les vacances ou les loisirs payants ", explique Aline Masé. Beaucoup de ces enfants vivent dans un foyer qui, malgré un revenu professionnel, est touché ou menacé par la pauvreté. Dans les familles monoparentales, près d'un tiers des parents et leurs enfants sont menacés par la pauvreté.

La demande pour les prestations de Caritas dans toute la Suisse est le reflet de cette situation tendue. Par exemple, il n'y a jamais eu autant d'achats dans les Épiceries Caritas qu'en 2025. Les offres de consultation des Caritas régionales sont très sollicitées depuis des années ; la demande augmente même à certains endroits, particulièrement pour des conseils de courte durée et sur l'endettement.

Les primes, les loyers et la TVA pèsent sur les ménages les plus pauvres

Les chiffres de l'Office fédéral de la statistique se réfèrent à 2024. " Les évolutions actuelles indiquent que la situation ne s'améliore pas pour les ménages les plus pauvres. Au contraire. L'augmentation du coût de la vie pèse de manière disproportionnée sur les ménages pauvres, car ceux-ci doivent consacrer la quasi-totalité de leur revenu brut aux frais fixes et aux besoins de base ", souligne Aline Masé. Il s'agit notamment de la hausse des primes d'assurance maladie et des loyers très élevés. De même, les ménages à bas revenus ressentiront particulièrement les augmentations de la TVA.

La nouvelle plateforme web Pauvreté en Suisse de Caritas donne un aperçu complet et compréhensible de la situation de la pauvreté en Suisse : www.caritas.ch/fr/plateforme-pauvrete-en-suisse