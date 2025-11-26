Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Nouveau rapport sur la pauvreté de la Confédération

Caritas salue le premier monitoring national de la pauvreté. Il faut maintenant passer aux actes.

Lucerne (ots)

Le Conseil fédéral a publié aujourd'hui le premier rapport du monitoring national de la pauvreté. Caritas estime que cette vue d'ensemble de l'ampleur et des causes de la pauvreté est essentielle pour pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté. Parallèlement, elle identifie les lacunes de ce monitoring et demande aux politiques de prendre des mesures efficaces.

" Nous avons enfin une vue d'ensemble complète de l'ampleur de la pauvreté en Suisse, des personnes particulièrement menacées et des mesures efficaces pour lutter contre cette pauvreté ", déclare Aline Masé, responsable de la Politique sociale à Caritas Suisse.

Le monitoring national de la pauvreté rassemble des statistiques et les résultats actuels de la recherche. Il doit fournir à la Confédération, aux cantons et aux communes les connaissances nécessaires pour lutter de manière ciblée contre la pauvreté. Caritas Suisse a accompagné l'élaboration du rapport de monitoring dans le cadre de groupes de projet. " Le monitoring national de la pauvreté est une base décisive pour une lutte plus efficace contre la pauvreté ", se félicite Aline Masé.

Les familles vivent souvent dans des conditions financières difficiles

Ce nouveau rapport met en lumière les différentes causes de la pauvreté en Suisse ainsi que les liens entre les restrictions financières et non financières. Il examine également la situation de pauvreté de différents groupes de population et types de ménages : ainsi, le rapport confirme les conclusions antérieures selon lesquelles les familles sont particulièrement nombreuses à vivre dans une situation financière précaire et à ne pas avoir de réserves par rapport aux ménages sans enfants. Pour Aline Masé, il est clair que " la Suisse doit mieux soutenir les familles, en particulier celles qui ont de faibles revenus. "

En outre, le rapport réfute l'idée répandue selon laquelle la pauvreté n'est qu'un phénomène passager : plus de la moitié des personnes concernées se retrouvent dans des situations de détresse sociale à plusieurs reprises au cours de leur vie. L'héritage de la pauvreté est un problème réel. Ainsi, les jeunes issus de familles touchées par la pauvreté ont un risque bien plus élevé de vivre eux-mêmes dans des conditions de privation sociale et matérielle plus tard.

Les cantons doivent fournir plus de données

Caritas Suisse identifie également un potentiel d'amélioration du monitoring national de la pauvreté. En effet, sa base de données reste lacunaire. Certes, les cantons disposent de données fiscales précises sur le revenu et la fortune. Mais ils ne les transmettent pas à la Confédération sous une forme qui permettrait d'établir un lien entre ces informations et les statistiques de la population, des ménages ou de l'aide sociale. Cela serait pourtant nécessaire pour faire des déclarations précises sur la situation financière, la perception de prestations sociales et la composition des ménages. De même, la base de données actuelle ne permet pas de suivre les données d'une personne sur plusieurs années et au-delà des frontières cantonales.

" Pour une politique efficace de lutte contre la pauvreté, la Confédération a besoin de données fiscales plus fiables de la part des cantons ", résume Aline Masé. Mais le rapport actuel montre déjà très bien où il faut agir et quelles mesures auraient un impact. Il est important que des mesures concrètes soient prises maintenant. " Il faut une volonté politique pour traduire les données en actes. La Suisse a besoin d'une politique de lutte contre la pauvreté digne de ce nom et qui permette réellement de réduire la pauvreté de manière significative. "

Faits et chiffres sur la pauvreté en Suisse