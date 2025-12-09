Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Renforcer la santé mentale des jeunes

" Reconnect " remporte le youngCaritas-Award 2025

Bild-Infos

Download

Lucerne (ots)

En Suisse, les jeunes souffrent de plus en plus de la pression liée à la performance, du stress ou de la peur de l'avenir. Avec son approche visant à renforcer la résilience et les compétences de vie, le projet " Reconnect " a convaincu le jury de la 21e édition du youngCaritas-Award. La remise des prix a eu lieu le samedi 6 décembre à Lucerne. Outre le projet gagnant, onze autres projets ont eu l'occasion de présenter leur engagement bénévole sur scène.

Avec le projet " Reconnect ", Julie Rainer et Daniel Lucio développent, en collaboration avec des élèves, un programme éducatif innovant. Ils réagissent ainsi au nombre croissant de jeunes en Suisse qui souffrent de troubles psychiques importants. Cette offre préventive combine les connaissances de la psychologie, de la pédagogie et des processus de design afin de permettre aux jeunes de développer leurs propres stratégies pour faire face à diverses pressions : celles qui sont liées à la performance, au stress ou à la peur de l'avenir. Le projet renforce durablement la santé mentale des jeunes et promeut des compétences essentielles. La conviction qu'une société solidaire ne peut voir le jour que si les jeunes se sentent bien - car ce n'est qu'alors qu'ils peuvent s'engager pour les autres - est au coeur de ce projet.

Les cinq membres du jury du 21e youngCaritas-Award ont été particulièrement impressionnés par la pertinence du projet pour notre époque, la réflexion approfondie sur le fond et l'approche innovante. La collaboration étroite avec divers acteurs du monde de l'éducation et l'approche participative, qui implique directement les élèves dans la conception, ont également convaincu.

Julie Rainer et Daniel Lucio sont très heureux de leur récompense : " Nous sommes ravis et profondément reconnaissants pour cette distinction. Elle représente pour nous une immense récompense après toutes les heures que nous avons investies semaine après semaine dans Reconnect. Ce prix nous donne un nouvel élan et nous encourage à continuer à nous engager pour le développement personnel des jeunes et leurs relations entre eux. "

La diversité des thèmes des projets participant au youngCaritas-Award de cette année était impressionnante : les candidates et candidats s'engagent notamment en faveur de la justice sociale, de l'inclusion et de la durabilité. Les propositions allaient d'une discothèque solidaire à une émission de radio réalisée par des jeunes pour les jeunes, en passant par des randonnées pour les jeunes, migrants ou non. Trois autres projets ont été récompensés :