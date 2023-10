Zürcher Radio-Stiftung

Zürcher Radio- und Fernsehpreise 2023

Die Zürcher Radio-Stiftung verleiht ihren Radiopreis 2023 an Oliver Washington und Curdin Vinzenz für ihre SRF-Podcastserie "Single in Europa" auf Newsplus/Hintergründe. Das "Beziehungsdrama der Schweiz und der EU" beeindruckt die Jury. Die beiden Bundeshausredaktoren von SRF leuchten "auf dramaturgisch und journalistisch hervorragende Weise ein wichtiges Stück der jüngeren Schweizer Geschichte" aus.

Der Fernsehpreis 2023 geht an Christof Franzen, Roger Brunner, Lisa Röösli, Beat Häner und ihr Team für ihre 3-teilige "DOK"-Serie "Grenzerfahrung Russland" auf 3sat/SRF. Die Idee zu einer filmischen Erzählung von zwei schwierigen Reisen entlang der russisch-baltischen Grenze, vor und nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, gefällt der Jury. Sie würdigt die Serie als "eine exemplarische und authentische Dokumentation über die Veränderung des Lebens der Menschen in Spannungsgebieten auch weitab des Kriegsgeschehens".

Der Radio- und der Fernsehpreis sind mit je 25'000 Franken dotiert. Die Verleihung erfolgt am 27. November 2023 im Rahmen eines Festakts in Zürich.

