Bibel TV zeigt bewegende Dokumentation / "Philipp Mickenbecker - Real Life" / Ein unerschütterliche Glaube und sein enger Freundeskreis begleiteten den 23jährigen Youtuber bis zu seinem Tod

Philipp Mickenbecker war Youtuber und baute mit den Real Life Guys nicht nur fliegende Badewannen, U-Boote und eine Achterbahn im Baumarkt, sondern wurde zur lebenden Legende im Internet und hatte viele Millionen Follower. Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs wurde er mit seiner Krebsdiagnose konfrontiert. Trotz großen körperlichen Leids war Philipp davon überzeugt, dass Gott ihn heilen werde. Die Dokumentation von Lukas Augustin und Alexander Zehrer begleitet Philipp und seine Freunde während der letzten drei Monate seines Lebens. Bibel TV zeigt den Film am 23. September um 20:15 Uhr als deutsche TV-Premiere.

Warten auf ein Wunder

Ein zutiefst bewegender Film des Produzenten Andrea di Meglio über das Hoffen und Warten auf ein Wunder, über den Umgang mit der eigenen Endlichkeit, in einer Lebensphase, in der man über den Tod eigentlich nicht nachdenken möchte. Und über einen Freundeskreis, der sich diesen Herausforderungen gemeinsam stellt.

Regisseur Alexander Zehrer war beeindruckt, wie der damals 23jährige mit seinem Schicksal umging: "Philipp hat mich inspiriert, neu über das Leben und seine Endlichkeit nachzudenken und mir gezeigt, wie wichtig es ist, in Freundschaften und Beziehungen zu investieren - trotz aller Umstände", so Zehrer. "Ich bin dankbar, dass wir mit diesem Film Philipps letzte Reise festhalten durften und somit seine Geschichte vielen anderen Menschen zugänglich machen können."

Produzent Andrea di Meglio ergänzt: "Philipp Mickenbecker - Real Life ist viel mehr als ein Dokumentarfilm. Er ist ein Vermächtnis. Philipp hat mit seinem Leben gezeigt, dass echter Glaube stärker ist als Angst und dass wahres Leben nicht im Vermeiden des Todes, sondern im Vertrauen auf Gott gefunden wird. Durch diese Geschichte durfte ich miterleben, wie Hoffnung unsterblich wurde. Philipps Glaube und Vertrauen in Gott werden mich mein Leben lang prägen."

Ehrlich, schonungslos und dennoch voller Hoffnung

Die biografische Dokumentation kam 2023 bundesweit in die Kinos. Die Presse beschrieb den Film als "Ehrlich, schonungslos, aber auch hoffnungsvoll" (BILD) und als das "Vermächtnis eines außergewöhnlichen jungen Menschen, der uns lehrt, dass das Leben kostbar ist und dass wir, selbst in den dunkelsten Stunden, die Wahl haben, Freude zu empfinden" (Offenbach-Post).

Philipp Mickenbecker verstarb am 09. Juni 2021 kurz vor seinem 24. Geburtstag.

