Halten Sie grüne Lebensstile fest und gewinnen Sie tolle Preise: Startschuss für den Huawei FusionSolar Creators' Cup

Shenzhen, China, 27. März 2025 (ots/PRNewswire)

Wenn Kameras Solar-Photovoltaik beleuchten, entstehen inspirierende Interaktionen zwischen Technologie und Natur. Am 20. März 2025 wurde der Huawei FusionSolar Creators' Cup gestartet, der kreative Arbeiten von PV-Installateuren aus aller Welt forderte. Die Veranstaltung soll den technischen Wert, die ästhetische Wirkung und die positiven Auswirkungen von Photovoltaik- und Energiespeichersystemen (ESS) in Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen durch die Sprache der Linse veranschaulichen. Die höchste Auszeichnung ist mit 100.000 USD dotiert. Einreichungen werden vom 1. April bis zum 31. Juli angenommen.

Erstellen Sie Ihre Solargeschichten Fünf Sitzungen: Die Welt von PV & ESS in Ihren Augen einfangen

„Hört zu, was sie sagen". Installateure können sich intensiv mit den Hausbesitzern austauschen und ihre ursprünglichen Absichten, sich für Huawei FusionSolar zu entscheiden, sowie die Veränderungen, die die Solarenergie mit sich bringt, festhalten.

„Schaut her, meine Meisterwerke": Installateure erstellen auch Vlogs oder Bilder, um die beeindruckenden Installationsdetails und großartigen Momente der PV- und ESS-Lösung an realen Standorten zu enthüllen.

„Pst! Die Erfolgsformel": Installateure können ihre technischen Stärken unter Beweis stellen, indem sie die Leistungsvorteile und den Kundennutzen der FusionSolar-Produkte präsentieren.

„Erfahrung! Sie macht unseren Tag": Installateure können bei ihrer täglichen Arbeit neue Geschichten und interessante Momente einfangen.

Darüber hinaus ermutigt der Wettbewerb die Teilnehmer dazu, neue und innovative Ausdrucksformen zu entwickeln und ihre Kreativität unter Beweis zu stellen.

Aufnahme von PV- und ESS-Produkten mit Kameras Einladung an globale Installateure, ihre Solargeschichten zu erzählen

Zu den Auszeichnungen des Wettbewerbs gehören die „Best Creation of the Year", das „Best Video/Image of the Year" und die „Top Picks of the Month". Die Preisträger erhalten individuelle Trophäen und Geschenke. Die Kreationen sollten sich auf die FusionSolar-Produkte von Huawei konzentrieren. Ein Video sollte nicht länger als 5 Minuten sein. Ein Bild sollte eine Geschichte erzählen und Produktelemente enthalten. Die Teilnehmer können dem Wettbewerb auf YouTube und Facebook beitreten und die vorgegebenen Themen markieren, um die Bewertung zu erleichtern.

Die Zahl der PV-Installationen nimmt weltweit zu und bietet erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten. Als unverzichtbarer Bestandteil des Ökosystems der PV-Branche setzen Installateure nicht nur Technologien ein, sondern fungieren auch als Brücke zwischen Kunden und der Branche.

Installateure sind aufgerufen, sich am Huawei FusionSolar Creators' Cup zu beteiligen und ihre Solargeschichten auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft mit der Kamera festzuhalten.

