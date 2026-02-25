Verkehrshaus der Schweiz

Martin Ettlinger übernimmt die Direktion des Verkehrshauses der Schweiz

Gestern Abend feierte das Verkehrshaus der Schweiz den Direktorenwechsel. Ab 1. März 2026 übernimmt der Luzerner Martin Ettlinger die Leitung des meistbesuchten Museums der Schweiz. Der bisherige Geschäftsleitungsmitglied und Leiter Markt und Entwicklung kennt das Haus bestens und steht für Kontinuität und Weiterentwicklung.

Gestern Abend fand die offizielle Feier zum Direktorenwechsel im Verkehrshaus der Schweiz statt. Der Vorstand hatte Martin Ettlinger, den 50-jährigen Luzerner, bereits im vergangenen Jahr in einem öffentlich ausgeschriebenen Verfahren zum neuen Direktor gewählt. Ab dem 1. März 2026 führt er das meistbesuchte Museum der Schweiz und verantwortet dessen strategische und operative Weiterentwicklung.

Martin Ettlinger ist seit 2021 Mitglied der Geschäftsleitung und leitete zuletzt den Bereich Markt und Entwicklung. Mit seiner Ernennung setzt das Verkehrshaus auf eine Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen, die das Haus, seine Partner und sein Umfeld bestens kennt und die Unternehmensstrategie mitentwickelt hat.

Erfahrung an der Schnittstelle von Medien, Kultur und Verwaltung

Der Jurist verfügt über Erfahrung an der Schnittstelle von Medien, Kultur, Verwaltung und Wirtschaft. Frühere Funktionen führten ihn unter anderem zur Eidgenössischen Zollverwaltung, wo er als Sektionschef für nationale und internationale Geschäfte tätig war und ein breites Netzwerk innerhalb der Bundesverwaltung aufbaute. Zuvor vertrat er die Interessen des Kantons Luzern in Bern. Seine berufliche Laufbahn begann im Medienbereich beim Schweizer Radio und Fernsehen sowie beim Verband Schweizer Medien, wo er als Rechtskonsulent und Mitglied der Geschäftsleitung wirkte.

Vision für die Zukunft des Verkehrshauses

Martin Ettlinger beschreibt seinen Fokus klar: «Das grosse Segelschiff Verkehrshaus orientiert sich an seinen drei inhaltlichen Masten: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft». Wir sind die relevanteste Plattform für Mobilitätsthemen in der Schweiz und entwickeln als eines der weltweit führenden Häuser unseren Vermittlungsansatz des spielerischen Lernens konsequent weiter. Unser Anspruch: Wir wollen alle für Technik und Mobilität begeistern.»

Würdigung der Verdienste von Martin Bütikofer

Martin Ettlinger übernimmt die Leitung von Martin Bütikofer, der das Verkehrshaus während 16 Jahren prägte und Ende Februar 2026 in Pension geht. In dieser Zeit entwickelte sich das Verkehrshaus konsequent weiter und stärkte seine Position als bedeutender Erlebnis-, Bildungs- und Begegnungsort. Neue Angebote wie das Swiss Chocolate Adventure, die Media World oder das «House of Energy» erweiterten das Profil des Hauses und setzten wichtige inhaltliche Akzente. Mit über einer Million Eintritten im vergangenen Jahr spiegelt sich diese erfolgreiche Entwicklung auch in den Besucherzahlen.

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Wir sind Ihr Kompetenzpartner zur Entwicklung der Mobilität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Sammlung ist einzigartig und von gesellschaftlicher Relevanz. Wir bieten Ihnen Einblicke, den Zugang zu Objekten, Experten, historischen Dokumenten und Videos. Die Vielfalt des Verkehrshauses der Schweiz, seine Bildungsprojekte und Veranstaltungen sind eine Quelle für spannende, individuelle mediale Geschichten. Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz.