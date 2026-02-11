Einladung zur Direktionsübergabe im Verkehrshaus der Schweiz am 24. Februar 2026
Sehr geehrte Medienschaffende
Nach 16 erfolgreichen Jahren übergibt Martin Bütikofer Ende Februar 2026 die Direktion des Verkehrshaus der Schweiz an Martin Ettlinger. In dieser Zeit hat sich das Verkehrshaus als führender Erlebnis- und Bildungsort weiterentwickelt und national wie international an Ausstrahlung gewonnen.
Die offizielle Übergabefeier findet am Dienstag, 24. Februar 2026, statt. Der Anlass bietet Gelegenheit, gemeinsam auf die prägenden Jahre der bisherigen Direktion zurückzublicken, zentrale Meilensteine einzuordnen und den Führungswechsel in einem würdigen Rahmen mitzuerleben. Hochkarätige Rednerinnen und Redner aus Politik, Wirtschaft und Kultur ordnen die Bedeutung des Verkehrshauses ein und begleiten den Übergang zur neuen Direktion.
Gerne laden wir Sie ein, an diesem Anlass teilzunehmen.
Ort: Verkehrshaus der Schweiz, Lidostrasse 5, 6006 Luzern
Programm
18.15 Uhr Beginn
Filmtheater
Sprechende
- Franz Steinegger, Alt-Nationalrat und Präsident Verein Verkehrshaus der Schweiz
- Armin Hartmann, Regierungsrat Kanton Luzern
- Beat Züsli, Stadtpräsident Luzern
- Christa Hostettler, Direktorin Bundesamt für Verkehr
- Martin Bütikofer, Direktor Verkehrshaus der Schweiz bis Ende Februar
- Martin Ettlinger, designierter Direktor Verkehrshaus der Schweiz
19.30 Uhr, Übergabeakt
Arena, Aussenbereich
20.00 Uhr, Apéro riche
Halle Luft- und Raumfahrt
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten Sie, sich bis spätestens 22. Februar 2026 über den folgenden Link anzumelden. Im Anmeldeformular besteht zudem die Möglichkeit, sich für einen Interviewtermin einzutragen.
Für Fragen oder ergänzende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontakt
Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch
Wir sind Ihr Kompetenzpartner zur Entwicklung der Mobilität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Sammlung ist einzigartig und von gesellschaftlicher Relevanz. Wir bieten Ihnen Einblicke, den Zugang zu Objekten, Experten, historischen Dokumenten und Videos. Die Vielfalt des Verkehrshauses der Schweiz, seine Bildungsprojekte und Veranstaltungen sind eine Quelle für spannende, individuelle mediale Geschichten. Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz.