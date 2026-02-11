Verkehrshaus der Schweiz

Einladung zur Direktionsübergabe im Verkehrshaus der Schweiz am 24. Februar 2026

Bild-Infos

Download

Sehr geehrte Medienschaffende

Nach 16 erfolgreichen Jahren übergibt Martin Bütikofer Ende Februar 2026 die Direktion des Verkehrshaus der Schweiz an Martin Ettlinger. In dieser Zeit hat sich das Verkehrshaus als führender Erlebnis- und Bildungsort weiterentwickelt und national wie international an Ausstrahlung gewonnen.

Die offizielle Übergabefeier findet am Dienstag, 24. Februar 2026, statt. Der Anlass bietet Gelegenheit, gemeinsam auf die prägenden Jahre der bisherigen Direktion zurückzublicken, zentrale Meilensteine einzuordnen und den Führungswechsel in einem würdigen Rahmen mitzuerleben. Hochkarätige Rednerinnen und Redner aus Politik, Wirtschaft und Kultur ordnen die Bedeutung des Verkehrshauses ein und begleiten den Übergang zur neuen Direktion.

Gerne laden wir Sie ein, an diesem Anlass teilzunehmen.

Ort: Verkehrshaus der Schweiz, Lidostrasse 5, 6006 Luzern

Programm

18.15 Uhr Beginn

Filmtheater

Sprechende

Franz Steinegger, Alt-Nationalrat und Präsident Verein Verkehrshaus der Schweiz

Armin Hartmann, Regierungsrat Kanton Luzern

Beat Züsli, Stadtpräsident Luzern

Christa Hostettler, Direktorin Bundesamt für Verkehr

Martin Bütikofer, Direktor Verkehrshaus der Schweiz bis Ende Februar

Martin Ettlinger, designierter Direktor Verkehrshaus der Schweiz

19.30 Uhr, Übergabeakt

Arena, Aussenbereich

20.00 Uhr, Apéro riche

Halle Luft- und Raumfahrt

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten Sie, sich bis spätestens 22. Februar 2026 über den folgenden Link anzumelden. Im Anmeldeformular besteht zudem die Möglichkeit, sich für einen Interviewtermin einzutragen.

Für Fragen oder ergänzende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Wir sind Ihr Kompetenzpartner zur Entwicklung der Mobilität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Sammlung ist einzigartig und von gesellschaftlicher Relevanz. Wir bieten Ihnen Einblicke, den Zugang zu Objekten, Experten, historischen Dokumenten und Videos. Die Vielfalt des Verkehrshauses der Schweiz, seine Bildungsprojekte und Veranstaltungen sind eine Quelle für spannende, individuelle mediale Geschichten. Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz.