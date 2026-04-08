Verkehrshaus der Schweiz

Dampflok «LANGNAU» live erleben – Führerstandsfahrten an den Rail Days im Verkehrshaus

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Dampflok «LANGNAU» live erleben – Führerstandsfahrten an den Rail Days im Verkehrshaus

Das Verkehrshaus der Schweiz bringt an den Rail Days ein besonderes Highlight auf die Schienen: Die 145-jährige historische Dampflokomotive «LANGNAU» ist zu Gast und bietet Besucherinnen und Besuchern exklusive Führerstandsfahrten.

Bereits am Freitag, 10. April, trifft die Dampflok um 18 Uhr direkt vor dem Verkehrshaus ein. Am Samstag und Sonntag haben Gäste die seltene Gelegenheit, im Führerstand mitzufahren und die Technik einer historischen Dampflok aus nächster Nähe zu erleben. Die «LANGNAU» ist die älteste erhaltene Lokomotive der ehemaligen Emmentalbahn und Teil der Sammlung des Verkehrshauses.

Attraktionen rund um die Faszination Schiene:

Führerstandsfahrten mit der Dampflok «LANGNAU» (Samstag und Sonntag)

50 Jahre Gartenbahn – Jubiläumsbetrieb mit Dampf und nostalgischem Flair

Vorstellung des Gotthardbahnmodells durch die Modellbaugruppe Gotthard

Circarama im Planetarium, Filmvorführung SBB historic im Filmtheater

Kurzporträt der Lok «LANGNAU»

1881 erbaut für die Emmentalbahn (Burgdorf – Solothurn, Burgdorf – Langnau)

Bis 1933 im Einsatz, danach Werklokomotive im Stahlwerk Gerlafingen bis 1960

Umfassend revidiert in der SBB-Hauptwerkstätte Biel/Bienne

1960–1970 Einsätze vor Jubiläumszügen und musealen Sonderfahrten

Pionierrolle als eine der ersten betriebsfähig erhaltenen historischen Dampflokomotiven

1980–2016 Teil der Ausstellung des Verkehrshauses der Schweiz in Luzern

Anschliessend Depotstandorte in Goldau und Rain (LU)

Rückkehr ins Emmental als Teil des Jubiläums «150 Jahre Emmentalbahn» Mai 2025

Sie wurde für fünf Jahre an den Verein Dampfbahn Bern ausgeliehen (2025-2030)

Die Dampflok bietet attraktive Bildmotive und hochwertiges Videomaterial. Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Berichterstattung. Für Akkreditierungen und Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Wir sind Ihr Kompetenzpartner zur Entwicklung der Mobilität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Sammlung ist einzigartig und von gesellschaftlicher Relevanz. Wir bieten Ihnen Einblicke, den Zugang zu Objekten, Experten, historischen Dokumenten und Videos. Die Vielfalt des Verkehrshauses der Schweiz, seine Bildungsprojekte und Veranstaltungen sind eine Quelle für spannende, individuelle mediale Geschichten. Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz.