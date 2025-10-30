Panta Rhei PR AG

Medienmitteilung: Historischer Twerenbold-Abend in der Mailänder Scala

Meisterstücke zum 130. Geburtstag des Reiseveranstalters in Mailand

Historischer Twerenbold-Abend in der Mailänder Scala

Rund 800 Gäste gelangten mit dem Musikreisespezialisten Twerenbold in einem logistischen Glanzstück bequem nach Mailand und erlebten zum 130-Jahre-Jubiläum des Badener Familienunternehmens gleich mehrere klangliche Höhepunkte. Am Abend des 27. Oktobers 2025 begeisterte eine mitreissende Aufführung von Gaetano Donizettis Oper «La fille du régiment» im weltberühmten Teatro alla Scala die Twerenbold-Reisefamilie. Zwei Tage zuvor spielte bereits das Orchestra Sinfonica di Milano exklusiv für das Twerenbold-Publikum furios auf. Hoher Reisekomfort in den modernen Reisebussen und Ausflugserlebnisse vollendeten den Genuss rundum.

Musikreisen gehören seit 30 Jahren fest zum Repertoire von Twerenbold Reisen. Den Auftakt um 1995 markierte ein unvergessliches Konzert der Bamberger Symphoniker in der Würzburger Residenz zum Jubiläum «100 Jahre Twerenbold». Heute spezialisiert sich ein eingespieltes Trio intern ganz auf Musikreisen und kuratiert das hochstehende Angebot. Mit besonderen Coups wie exklusiven Aufführungen in der Semperoper in Dresden, im KKL Luzern oder in der Hamburger Elbphilharmonie lässt Twerenbold immer wieder aufhorchen. Die gute Vernetzung in der Musikszene ermöglichte dem Rundreisespezialisten aus Baden auch den jüngsten Streich: zwei Meisterstücke in Mailand exklusiv zum 130-Jahre-Jubiläum des Familienunternehmens Twerenbold.

Klangvoller Auftakt

Über drei verschiedene Reiserouten – zwei davon angereichert mit zusätzlichen Musikaufführungen in Florenz oder Turin – gelangten rund 800 Gäste aus der Schweiz mit den hochmodernen Bussen von Twerenbold Reisen bequem nach Mailand. Am Samstagabend, 25. Oktober sprang im Auditorium di Milano bei der Ouvertüre von Ludwig van Beethovens «Die Geschöpfe des Prometheus» sofort der Funke zwischen dem Twerenbold-Publikum und dem Orchestra Sinfonica di Milano unter der Leitung von Emmanuel Tjeknavorian. Darauf entfaltete Philip Glass’ «Double Concerto for Two Pianos & Orchestra» mit den beiden Starpianistinnen Katia und Marielle Labèque erstmals in Italien seine Dynamik, bevor Johannes Brahms’ 4. Sinfonie die Gäste gefühlsintensiv in die Epoche der Romantik entführte.

Komponenten des Erfolges

Karim Twerenbold, der das Unternehmen als Verwaltungsratspräsident und Inhaber in vierter Generation leitet, wandte sich im festlichen Rahmen des Konzertes an die Gäste und blickte auf die bewegte Geschichte und dynamische Entwicklung der Twerenbold Reisen Gruppe zurück und nach vorne. Das Unternehmen bleibt der eigenen Erfolgsphilosophie weiter treu: Seit den Anfängen geht der touristische Anbieter mit der Zeit und weist mit pionierhaften Innovationen den Weg in die Zukunft. Investitionen erfolgen stets aus Eigenmitteln und mit langfristigem Horizont. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist in der Firmen-DNA tief verankert und wird in allen drei Dimensionen gelebt – gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökonomisch. Weitere Pfeiler sind die flachen internen Hierarchien, der familiäre Umgang und sowie die persönlich gelebte Kundennähe.

Glorioser Abend in der Scala

Am Abend des 27. Oktobers 2025 folgte in Mailand der Glanzpunkt der Jubiläums-Musikreise: Ganz unter sich erlebten die Gäste mit Twerenbold das beeindruckende Teatro alla Scala. Der weltberühmte Saal, in dem jede Vorhangfalte und jedes Ornament Operngeschichte atmet, bildete die bezaubernde Kulisse zur Feier des Firmenjubiläums. Auf dem Programm stand Gaetano Donizettis Oper «La fille du régiment» – 185 Jahre nach der Uraufführung der italienischen Fassung dieses Meisterwerks ebenda. In den Hauptrollen brillierten die Sopranistin Julie Fuchs als Marie sowie der Startenor Juan Diego Flórez in seiner Paraderolle als Tonio. Die neun hohen C, die in der Arie «Ah! mes amis» kurz aufeinander folgen, meisterte er gewohnt prickelnd. Das Opernspektakel der Extraklasse ging unter die Haut. Karim Twerenbold freut sich: «Es war überwältigend, gemeinsam mit unseren Gästen diesen geschichtsträchtigen Saal und diese spektakuläre Aufführung geniessen zu dürfen. Mit diesem Highlight erfüllte sich ein Traum. Der Abend geht in die Geschichte der Twerenbold-Musikreisen ein.»

Ein Kreis schliesst sich

Mit der Jubiläums-Musikreise nach Mailand schloss sich der Kreis des Jubiläumsreigens, der Anfang Januar 2025 mit dem Konzert des Orchestra Sinfonica di Milano und Starcellist Daniel Müller-Schott im KKL Luzern begann. Dazwischen stiess ein bunter Strauss an Reiseperlen von allen Veranstaltern der Gruppe auf grossen Anklang: Imbach Reisen verwandelte die Excellence Pearl erstmals exklusiv in ein Wanderschiff. Excellence Cruises bot mit einer Grand Tour auf der Excellence Rhône ein grandioses Frankreich-Erlebnis, während sich die Kreuzfahrt-Gäste mit dem Reisebüro Mittelthurgau ganz unter sich auf der Traumroute rund um Bella Italia an Bord des Luxusliners «Le Bougainville» der französischen Reederei Ponant echtem Savoir-vivre hingeben konnten. Vögele Reisen veredelte mit dem nostalgischen Luxuszug Rovos Rail eine länderübergreifende Safari der Superlative im südlichen Afrika.

Der 130. Geburtstag firmenintern «en famille»

Nachdem die Mitarbeitenden der Twerenbold Reisen Gruppe das Jubiläum bereits an einem hochsommerlichen Familienwandertag in der Obersee-Region feierten, beschert im Dezember 2025 eine zweitägige Flussreise für alle 750 Mitarbeitenden auf den firmeneigenen Excellence-Luxuslinern den festlichen Abschluss des Jubiläumsjahres. «Das Team hat dieses besondere Jahr mit grossem Elan und Efforts zum Vollerfolg gemacht. Ich freue mich enorm, dass wir das Firmenjubiläum alle gemeinsam auf dem Fluss nochmals festlich zelebrieren können. Die Mitarbeitenden machen die Twerenbold Reisen Gruppe aus und ich danke ihnen herzlich für ihr Engagement», sagt Karim Twerenbold.

Über die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente. Sie sind dabei per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss unterwegs. Das Unternehmen weist 350 Vollzeitstellen aus. Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören folgende Veranstalter: der Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen Twerenbold Reisen, Excellence Cruises, der führende Anbieter von Flussreisen, der Schiffsreisen-Spezialist Reisebüro Mittelthurgau, Imbach Reisen als Experte für Wanderferien und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen. Über 70 eigene Reisebusse, zehn Excellence-Flussschiffe sowie die Motoryacht Excellence Nera zählen zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Das im Jahr 1895 in Baden gegründete Familienunternehmen gehört zu den ältesten noch inhabergeführten KMU im Tourismus in der Schweiz.

Informationen für die Medien

Medienstelle Twerenbold Reisen Gruppe c/o Panta Rhei PR, Weinbergstrasse 81, 8006 Zürich Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch T 044 365 20 20