Climate Challenge (Hainan Baoting) Europe Outreach Event in Paris erfolgreich durchgeführt

- Aufbau einer chinesisch-europäischen Zusammenarbeit für eine grüne und kohlenstoffarme Zukunft

Anlässlich zweier historischer Meilensteine, dem 50. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und der EU und dem 10. Jahrestag des Paris Agreement, wurde am 26. Juni in Paris, Frankreich, die Climate Challenge (Hainan Baoting) – Europe Outreach Event erfolgreich durchgeführt. Die Veranstaltung wurde von der Volksregierung des autonomen Kreises Baoting Li und Miao der Provinz Hainan, VR, mitorganisiert. China und dem Ningyuan Institute of Climate and Sustainable Development (Hainan), mit starker Unterstützung durch chinesische und europäische Klimaexperten und die chinesische Botschaft in Frankreich.

An der Veranstaltung nahmen über 100 Vertreter von mehr als 80 Institutionen aus China und Europa teil. Sechs wichtige chinesisch-europäische Kooperationsprojekte wurden unterzeichnet, und die erste Gruppe der in die engere Wahl gekommenen Projekte der Climate Challenge wurde im Rahmen von Live-Roadshows vorgestellt, was der grünen und kohlenstoffarmen Innovation und Zusammenarbeit zwischen China und Europa neuen Schwung verlieh.

China und Europa erforschen gemeinsam neue Wege für eine grüne und kohlenstoffarme Entwicklung

Die China-EU (Baoting) Green and Digital Innovation Zone dient als Testgebiet für klimaresistente nachhaltige Entwicklungsmodelle in Küsten- und Inselregionen im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen China und der EU. Es ist als Demonstrationsgebiet für die UNFCCC "Declaration on Climate and Health" vorgesehen. Die Klima-Herausforderung zielt darauf ab, innovative Klimalösungen für die Entwicklungsherausforderungen in vier Schwerpunktbereichen zu finden: Proaktive Gesundheit, nachhaltige Architektur, 1,5-Grad-Lebensstil und nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung.

Mr. Xie Zhenhua, Chinas erster Sonderbeauftragter für den Klimawandel, hielt eine Videoansprache, in der er die Dringlichkeit der Verbesserung der Kapazitäten und der Wirksamkeit von Klimaschutzmaßnahmen betonte. Er unterstrich die Bedeutung von Synergieeffekten zwischen Klimamaßnahmen, Gesundheitsindustrie und Meeresschutz und hob die zentrale Rolle von nationaler Planung, lokalen Maßnahmen und internationaler Zusammenarbeit hervor. Er betonte auch die entscheidende Rolle der Unternehmen und der Bürgerbeteiligung und machte Vorschläge für die Entwicklung der Baoting Innovation Zone, insbesondere in Bereichen wie der gegenseitigen Anerkennung von Standards, der nachhaltigen Finanzierung und der Förderung des innovativen Modells und des Standardsystems von Baoting für Klima und Gesundheit.

Ms. Laurence Tubiana, CEO der European Climate Foundation, bekräftigte in einer Videobotschaft den Wert der Baoting Innovation Zone. Sie hob hervor, dass die Baoting Innovation Zone ein Beispiel für die internationale Zusammenarbeit zwischen China und Europa und internationalen Organisationen ist, an der mehrere Interessengruppen beteiligt sind. Sie lobte Baoting County für sein ehrgeiziges Ziel einer kohlenstoffarmen Entwicklung, das darin besteht, bis zum Jahr 2040 kohlenstoffneutral zu werden, und äußerte die Hoffnung, dass dieses Beispiel und diese Erfahrung andere zu ihren eigenen Klimazielen inspirieren werden.

Frau Guo Xiaolin, Minister-Beraterin für Wissenschaft und Technologie der chinesischen Botschaft in Frankreich, nahm an der Veranstaltung teil und hielt eine Grundsatzrede. Sie betonte, dass die Climate Challenge, die von der Baoting Innovation Zone unterstützt wird und den Freihandelshafen von Hainan nutzt, eine Verbindung zum europäischen Innovationsökosystem herstellt und sich auf Schlüsselbereiche wie grüne Energie, intelligente Landwirtschaft, ökologischen Tourismus und kohlenstoffarme Technologien konzentriert. Die Initiative zielt darauf ab, skalierbare und replizierbare Modelle für eine grüne Entwicklung zu entwickeln und als breite Plattform für die chinesisch-europäische Zusammenarbeit in den Bereichen Umwelt und geringer Kohlenstoffausstoß zu dienen.

Erfahrungsaustausch zur Unterstützung der Entwicklung der Innovationszone Baoting

Vertreter von europäischen Regierungsbehörden, Industrieverbänden und Unternehmen tauschten praktische Erfahrungen und Erkenntnisse aus, um die Entwicklung der Baoting Innovation Zone zu unterstützen.

Clémence Xu, Delegierte des Regionalrats für internationale Beziehungen in Hauts-de-France, erörterte Erfolge und Perspektiven der chinesisch-französischen Zusammenarbeit;

Olivier Dessajan, Ko-Vorsitzender der French Health Alliance, berichtete über Praktiken zur Bewältigung der Bevölkerungsalterung und zur Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen;

Daniel Klier, CEO der South Pole Group (Schweiz), sprach über nachhaltige Finanzen und den Aufbau einer widerstandsfähigen Zukunft;

Yves-Jean Bignon, Vertreter des Vichy City Hall, berichtete über die Erfahrungen von Vichy bei der Förderung der Wellness-Wirtschaft auf der Grundlage der Thermalquellen.

Ihre Perspektiven lieferten wertvolle Beiträge für die Entwicklung der Baoting Innovation Zone.

Projekt-Roadshows markieren den Beginn eines neuen Kapitels in der grünen und kohlenstoffarmen Zusammenarbeit

Chinesische und europäische Institutionen unterzeichneten wichtige Kooperationsvereinbarungen zum Thema Klima und nachhaltige Entwicklung und legten damit eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit in den Bereichen grün und kohlenstoffarm. Die erste Gruppe von Projekten, die im Rahmen der Climate Challenge (Hainan Baoting) – Europe Outreach Event in die engere Wahl gekommen sind, wurde auf Roadshows vor Ort vorgestellt. Dazu gehören:

Low-Carbon Health and Wellness Thermal Medical Center

Innovative Materialien für eine nachhaltige Welt

Nordic-Engineered: Integrierte Energieinnovationen von Kopenhagen in die Welt

Für ein längeres, gesünderes Leben

Die Projekte stellten mehrere Schlüsselbereiche der umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Entwicklung vor und demonstrierten das innovative Denken und die praktischen Ergebnisse der chinesisch-europäischen Zusammenarbeit bei der Bewältigung des Klimawandels und der Förderung der nachhaltigen Entwicklung, die auf positive Resonanz stießen.

Die erfolgreiche Einberufung der Climate Challenge (Hainan Baoting) - Europe Outreach Event ist ein wichtiger Meilenstein in der chinesisch-europäischen Zusammenarbeit im Bereich der grünen und kohlenstoffarmen Technologien. Weitere Institutionen und Projekte werden ermutigt, sich an der Initiative zu beteiligen und ihre Kräfte zu bündeln, um einen Beitrag zur globalen Klimaresilienz und nachhaltigen Entwicklung zu leisten und gemeinsam eine grünere, kohlenstoffärmere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

