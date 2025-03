Funken - Brauchtum ohne Umweltbelastung

Vaduz (ots) - Am Donnerstag, 27. Februar 2025, lud die Honorarkonsulin Liechtensteins in London in Kooperation mit dem Schweizer Botschafter im Beisein von Regierungsrätin Dominique Hasler zu einem Empfang anlässlich des IWF-Beitritts Liechtensteins. Unter den Gästen waren hochrangige Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Regierungsrätin Hasler nutzte ihren Aufenthalt in London zudem für Gespräche mit Parlamentariern, mit dem Lord Mayor der City of London ...

