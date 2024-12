Berner Fachhochschule (BFH)

Wie künstliche Intelligenz Einzug hält in der Hochschullehre

Künstliche Intelligenz (KI) ist hier, um zu bleiben: Umso wichtiger ist es auch für Hochschulen, den richtigen Umgang mit diesem Instrument zu finden und es gewinnbringend für Studierende, Dozierende und Studieninteressierte einzusetzen. Der Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen am Departement Technik und Informatik der Berner Fachhochschule BFH meistert dies pionierhaft.

Studienberatung durch künstliche Intelligenz

Seit Kurzem steht Personen, die sich für ein Bachelor-Studium in Wirtschaftsingenieurwesen an der BFH interessieren, ergänzend der «WINGformer» zur Verfügung. 24 Stunden, sieben Tage die Woche beantwortet der Chatbot auf KI-Basis die Fragen der Studieninteressenten und Studieninteressentinnen. «Wir wollen unserer jungen Zielgruppe mit dem WINGformer ein ergänzendes und zeitgemässes Beratungsgefäss zu den klassischen Informationskanälen bereitstellen», so Prof. Dr. Stefan Grösser, Leiter des Fachbereichs Wirtschaftsingenieurwesen. Selbstredend könne ein Chatbot ein persönliches Kennenlernen und Schnuppern im Studiengang nicht ersetzen – dennoch setze es die Hürde herab, sich mit der Studienwahl auseinanderzusetzen, und biete eine wertvolle erste Orientierungshilfe während dieses wichtigen Entscheidungsprozesses für junge Leute, die am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen. Das Produkt in der ersten Version wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Allzeit bereit – der KI-basierte Tutor

Wirtschaftsingenieurwesen ist so spannend wie anspruchsvoll: Für Studierende bezeichnet es deshalb einen bedeutenden Mehrwert, nach ihren individuellen Bedürfnissen und Tageszeiten stets die notwendige Unterstützung im Studium zu Rate ziehen zu können. Im Modul «Computational Modelling» wurde im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen pilotmässig der erste KI-Tutor implementiert. Als Chatbot agiert auch er wie der WINGformer als Dialogpartner bei Fragen: «Wir wollen unsere Studierenden auf ihrem Weg eng begleiten und flankierend mit dem KI-Tutor ein weiteres Hilfsmittel für ihren persönlichen Lernerfolg zur Verfügung stellen», erläutert Grösser den Nutzen des KI-Tutors.

Wirtschaftsingenieurwesen an der Berner Fachhochschule

Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieure entwerfen Produkte, digitalisieren Lieferketten, optimieren Logistikabläufe und Produktionsanlagen. Sie beschäftigen sich mit technischen und wirtschaftlichen Fragen der digitalen Welt und bilden das Bindeglied zwischen Wirtschaft, Informatik und Technik. In einer digitalen von KI geprägten Welt bringen Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieure die besten Voraussetzungen mit, um eine Schlüsselposition in einem vernetzten, zukunfts- und wettbewerbsfähigen Unternehmen einzunehmen.

Die Berner Fachhochschule Technik und Informatik bietet den Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen mit Möglichkeit auf ein anschliessendes Master-Studium an. Lehre wie Forschung zeichnen sich an der Berner Fachhochschule durch eine ausgeprägte Praxisnähe aus.

Ausführliche Informationen zum Bachelor-Studium, den Zulassungsbedingungen und den Berufsperspektiven bieten

die Webseite der BFH: bfh.ch/wirtschaftsingenieurwesen

der Besuch einer Infoveranstaltung: bfh.ch/wirtschaftsingenieurwesen-info

sowie das KI-basierte Studienberatungsangebot WINGformer.

