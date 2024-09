LOBERON GmbH

LOBERON enthüllt neue Kinderkollektion im Rahmen eines Launch Events in Nürnberg - Mit Liebe gemacht, für die Kleinen gedacht

Nürnberg (ots)

Am 6. September 2024 verwandelte LOBERON seine Büroräume im Herzen von Nürnberg in einen Schauplatz für den Launch der neuen Winter & Weihnachtskollektion. Ein absolutes Highlight war auch die neu eingeführte LOBERON-Kollektion kids. Diese bezaubernde Möbel- und Accessoire-Linie bringt den beliebten Landhaus-Stil ins Kinderzimmer und wurde mit viel Liebe zum Detail von zwei Müttern entwickelt, die aus ihren alltäglichen Erfahrungen schöpften, um eine durchdachte und stilvolle Kollektion für Kinder zu kreieren.

Die neue Kollektion kids bietet alles, was das Herz begehrt - von robusten, gemütlichen Betten über ergonomische Stühle bis hin zu praktischen Wickelkommoden. Auch eine Vielzahl von charmanten Accessoires wie kuschelige Stofftiere und fantasievolle Ballon-Lampen ergänzen die Kollektion und sorgen für ein warmes, harmonisches Ambiente. Hier treffen Funktionalität und Stil aufeinander und machen die Kollektion nicht nur zu einem Blickfang, sondern auch zu einer praktischen Bereicherung für das tägliche Leben mit Kindern.

Um den Start der neuen Kollektion gebührend zu feiern, lud LOBERON Pressevertreter und Influencer-Partner zu einem exklusiven Event ein. Die Gäste konnten nicht nur die Neuheiten entdecken, sondern auch im Rahmen eines kreativen Workshops unter dem Motto "Geschenke verpacken im LOBERON-Style" ihre eigenen kreativen Fähigkeiten entfalten.

Zuvor war LOBERON am 4. Juli 2024 beim exklusiven Fashion Week Closing Event LEWK in Berlin vertreten. Mit diesem Event setzt LOBERON fort, hochwertige Möbel und Accessoires in einem exklusiven Rahmen zu präsentieren und den Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Über LOBERON

LOBERON hat sich in den letzten 12 Jahren einen Namen im Interieur Design gemacht und ist mittlerweile in neun Ländern vertreten. Die Design-Marke steht für hochwertige Möbel und exquisite Accessoires für den Innen- wie Außenbereich. In jährlich sechs Kollektionen werden aktuelle Wohntrends wie saisonale Wohntrends präsentiert. Der besondere LOBERON-Stil zeigt sich in kompletten Einrichtungskonzepten, die Stil, Qualität und Komfort bieten.