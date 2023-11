Verkehrshaus der Schweiz

Erneuerte Rega-Ausstellung im Verkehrshaus der Schweiz

Luzern, 7. November 2023

Ein Blick in die Welt der Luftrettung

Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega und das Verkehrshaus der Schweiz haben die Rega-Ausstellung im Verkehrshaus einem umfassenden Relaunch unterzogen. Im Zuge dieser Aktualisierung wurde eine Nachbildung der Rega-Einsatzzentrale für Helikopter und Ambulanzjets installiert und der Start des neuen RegaCLUB gefeiert. Die Ausstellung ist ab sofort zugänglich.

«Die Rega ist eine unverzichtbare Institution. Uns im Verkehrshaus ist es ein Anliegen, den Besuchenden die bedeutende Arbeit der Rega näherzubringen», betonte Verkehrshausdirektor Martin Bütikofer bei der Einweihung vor zahlreichen Gästen. Die überarbeitete Rega-Ausstellung veranschaulicht eindrucksvoll die Welt der Luftrettung und die Arbeit der Luftretter. Um die Besucherinnen und Besucher hautnah an diesem beeindruckenden Rettungsdienst teilhaben zu lassen, wurde in der Ausstellung neu die Rega-Einsatzzentrale für Helikopter und Flugzeuge realitätsnah nachgebildet. In der Einsatzzentrale werden rund um die Uhr Notrufe entgegengenommen und jährlich etwa 21’000 Einsätze im In- und Ausland koordiniert.

Neuer RegaCLUB für Kinder

Zusätzlich zur Ausstellungserneuerung wurde, der neue RegaCLUB mit dem allerersten RegaCLUB-Erlebnistag im Verkehrshaus lanciert. Rund 70 Kinder aus der ganzen Schweiz hatten ihr Ticket an einem Wettbewerb im Vorfeld gewonnen. Am Erlebnistag hatten die Gewinnerinnen und Gewinner dann die Möglichkeit, im Rahmen eines Erlebnisparcours ihre Fragen an echte Rega-Crew-Mitglieder zu stellen und die Welt der Luftrettung besser kennenzulernen. Das Highlight war die Landung eines Rega-Helikopters im Verkehrshaus. Weiter konnten die Kinder im Rega-Helikopter-Simulator mit einem Helikopterpiloten mitfliegen, im Ambulanzjet mit der Pilotin und der medizinischen Crew sprechen und beim aktualisierten Downwash-Simulator unter fachkundiger Anleitung einen Helikopter einweisen. Rega-CEO Ernst Kohler äusserte sich bei der Einweihung: «Die Ausstellung im Verkehrshaus bietet uns eine sehr gute Möglichkeit, einem breiten Publikum Einblicke in unsere Arbeit zu ermöglichen. Es freut mich besonders, dass nun die Rega-Einsatzzentrale erlebbar ist. Sie ist das Herz der Rega, aber im Gegensatz zu den Rettungshelikoptern und Ambulanzjets viel weniger sichtbar.»

Die modernisierte Rega-Ausstellung im Verkehrshaus der Schweiz ist ab sofort zugänglich und bietet Besuchenden jeden Alters die Möglichkeit, die Welt der Luftrettung hautnah zu erleben.

