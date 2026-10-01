Stimmen Sie sich mit dem neuen offiziellen Trailer zu EBENEZER - EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE auf die gruselige Jahreszeit ein!
Zürich (ots)
DIESEN NOVEMBER BEGINNEN DIE FESTTAGE MIT HUMBUG!
WENN SIE GLAUBEN, SEINE GESCHICHTE ZU KENNEN, DANN DENKEN SIE NOCH EINMAL NACH.
DEN OFFIZIELLEN TRAILER GIBT ES HIER ZU SEHEN:
https://www.youtube.com/watch?v=Xt7mNHmhd3c
DEN OFFIZIELLEN TRAILER GIBT ES HIER ZUM DOWNLOAD:
https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=16518&m=k&dir=3_Video
EBENEZER - EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE AB 12. NOVEMBER NUR IM KINO
Paramount Pictures präsentiert
In Zusammenarbeit mit Domain Entertainment
Eine Wattsco / IN.2 Films Produktion
Ein Film von Ti West
Johnny Depp
"Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte"
SYNOPSIS
Diesen November ist Johnny Depp Ebenezer Scrooge. Den Namen kennen Sie, die Geschichte nicht. Im Film von Ti West spielen ausserdem Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy sowie Tramell Tillman und Ian McKellen mit.
AUSFÜHRENDE PRODUZENTEN
Ti West, Adam Bohling, David Reid, Stephen Deuters, Jason Forman, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary
PRODUZIERT VON
Emma Watts, p.g.a.
DREHBUCH VON
Nathaniel Halpern
REGIE
Ti West
MIT
Johnny Depp, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy sowie Tramell Tillman und Ian McKellen
DIE CREDITS SIND NOCH NICHT FINAL UND KÖNNEN SICH ÄNDERN.
DER FILM HAT NOCH KEINE ALTERSFREIGABE.
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Pressekontakt:
Debora Hofmann
dhofmann@bpigroup.com
Tel.: 078 349 49 74