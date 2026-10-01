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Paramount Pictures

Stimmen Sie sich mit dem neuen offiziellen Trailer zu EBENEZER - EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE auf die gruselige Jahreszeit ein!

Stimmen Sie sich mit dem neuen offiziellen Trailer zu EBENEZER - EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE auf die gruselige Jahreszeit ein!
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Zürich (ots)

DIESEN NOVEMBER BEGINNEN DIE FESTTAGE MIT HUMBUG!

WENN SIE GLAUBEN, SEINE GESCHICHTE ZU KENNEN, DANN DENKEN SIE NOCH EINMAL NACH.

DEN OFFIZIELLEN TRAILER GIBT ES HIER ZU SEHEN:

https://www.youtube.com/watch?v=Xt7mNHmhd3c

DEN OFFIZIELLEN TRAILER GIBT ES HIER ZUM DOWNLOAD:

https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=16518&m=k&dir=3_Video

EBENEZER - EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE AB 12. NOVEMBER NUR IM KINO

Paramount Pictures präsentiert

In Zusammenarbeit mit Domain Entertainment

Eine Wattsco / IN.2 Films Produktion

Ein Film von Ti West

Johnny Depp

"Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte"

SYNOPSIS

Diesen November ist Johnny Depp Ebenezer Scrooge. Den Namen kennen Sie, die Geschichte nicht. Im Film von Ti West spielen ausserdem Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy sowie Tramell Tillman und Ian McKellen mit.

AUSFÜHRENDE PRODUZENTEN

Ti West, Adam Bohling, David Reid, Stephen Deuters, Jason Forman, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary

PRODUZIERT VON

Emma Watts, p.g.a.

DREHBUCH VON

Nathaniel Halpern

REGIE

Ti West

MIT

Johnny Depp, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy sowie Tramell Tillman und Ian McKellen

DIE CREDITS SIND NOCH NICHT FINAL UND KÖNNEN SICH ÄNDERN.

DER FILM HAT NOCH KEINE ALTERSFREIGABE.

https://www.youtube.com/@ParamountPicturesSwitzerland

https://www.instagram.com/paramountswiss/

https://www.facebook.com/paramountswiss

Pressekontakt:

Debora Hofmann
dhofmann@bpigroup.com
Tel.: 078 349 49 74

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