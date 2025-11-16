SwissSkills

Sven Lauber gewinnt Silber an den Berufs-Europameisterschaften

Sven Lauber gewinnt Silber an den Independent Skills Championships Europe

An den Independent Skills Championships Europe darf sich Sven Lauber aus Meinisberg (BE) über die Silbermedaille freuen. Der gelernte Fleischfachmann EFZ zeigte im Skill Butchery eine herausragende Leistung und schrammte nur haarscharf an der Goldmedaille vorbei.

Drei Tage lang hat Sven Lauber an den Independent Skills Championships Europe (ISC-E) in Chur alles gegeben und verschiedene Aufgaben erfolgreich gemeistert. Der verdiente Lohn für die drei intensiven Wettkampftage und die monatelange Vorbereitung ist die Silbermedaille, die er gestern Samstag in Empfang nehmen durfte. Zur Goldmedaille fehlte am Ende nur ganz wenig, aber auch der zweite Rang ist ein herausragendes Resultat. «Wir sind unglaublich stolz auf die Leistung von Sven. Die Teilnehmenden im Skill Butchery zeigten ein überdurchschnittlich hohes Niveau, was den Meisterschaften und dem Resultat von Sven eine besondere Bedeutung verleiht», ordnet Martin Erlacher, Technical Delegate des SwissSkills National Team die Leistung von Sven Lauber ein.

Das Berufstalent aus dem Kanton Bern wurde während seines Wettkampfs in Chur von Freunden, Familie und Arbeitskollegen unterstützt. Stellvertretend dafür sagt Christian Rufer, Ausbildner bei der Bigler Fleischwaren AG, wo Sven Lauber seine Lehre absolviert hat und noch immer arbeitet: «Ich hatte eine riesige Freude, Sven während seiner gesamten Lehrzeit, sowie an den Schweizer Meisterschaften und jetzt auch noch an den ISC-E zu begleiten. Wir sind in dieser Zeit zu einem richtig guten Team zusammengewachsen.»

Drei weitere Wettkämpfer im Einsatz

Der Gewinn der Silbermedaille durch Sven Lauber war hoffentlich erst der Startschuss für weitere Erfolgsmeldungen aus dem SwissSkills National Team an den ISC-E. Ab Donnerstag stehen in Salzburg nämlich die nächsten Wettkämpfe auf dem Programm. Renato Sonanini aus Rain (LU) wird im Skill Glass Construction Technology an den Start gehen. Der Glaser EFZ hat an den SwissSkills Championships 2022 die Goldmedaille gewonnen. Nicola von Siebenthal aus Gstaad (BE) wird im Skill Metal Roofing antreten. Mit dem Gewinn der Silbermedaille letztes Jahr an den SwissSkills Championships hat sich der Spengler EFZ die Teilnahme an den ISC-E gesichert. Komplettiert wird das Schweizer Team durch Tobias Hörler aus Rorschacherberg (SG). Auch er hat die Silbermedaille gewonnen und zwar an den SwissSkills Championships 2020. Der Steinmetz EFZ wird im Skill Architectural Stonemasonry antreten.

