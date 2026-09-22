Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Winterreifentest 2026: Grosse Unterschiede bei Sicherheit und Laufleistung

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Der TCS hat 32 Winterreifen in zwei Dimensionen getestet, dabei zeigen sich besonders auf nasser Fahrbahn grosse Unterschiede. Bei den getesteten Kleinwagenreifen beträgt die Differenz zwischen dem kürzesten und längsten Bremsweg aus 80 km/h fast 18 Meter. Von sechs Modellen bei Mittelklassereifen rät der TCS aufgrund der Testergebnisse ganz ab. Dennoch gibt es auch wieder Testsieger.

Winterreifen sind speziell für kalte Temperaturen sowie Strassenverhältnisse mit Schnee, Eis und Nässe ausgelegt und sorgen damit für eine hohe Sicherheit während der Wintermonate. Im aktuellen Test hat die Abteilung Test & Technik des Touring Club Schweiz wurden je 16 Modelle in den Dimensionen 185/65 R15 88T/H und 225/50 R17 98V geprüft. Bewertet wurden die Reifen anhand von 19 Testkriterien in den beiden Hauptkategorien "Fahrsicherheit" und "Umweltbilanz". Als Testfahrzeuge dienten ein Skoda Fabia und ein Audi A4 Avant.

Kleinwagenreifen: Zwei Modelle "sehr empfehlenswert"

Die Dimension 185/65 R15 88T/H eignet sich für Kleinwagen wie VW Polo, Audi A1, Hyundai i20, Renault Clio, Citroën C3, Skoda Fabia oder Toyota Yaris.

An der Spitze mit "sehr empfehlenswert" stehen der Continental WinterContact TS 870 und der Michelin Alpin 7. Beide überzeugen insbesondere bei der Fahrsicherheit. Die Bewertung "empfehlenswert" erhalten der Hankook Winter i*cept RS3, Linglong Sport Master Winter, Optimo Winter Touring OW41, Goodyear UltraGrip Performance 3 und GT Radial WinterPro2 Evo. Bei diesen fünf Modellen verhindern unterschiedliche Schwächen vor allem auf trockener Fahrbahn, beim LingLong zusätzlich auf winterliche Fahrbahn, eine bessere Bewertung.

Als "bedingt empfehlenswert" schneiden der Bridgestone Blizzak LM 005, Nokian Tyres Snowproof 2, Vredestein Wintrac, Barum Polaris 6, Kumho WinterCraft WP52+ und Viking WinTech NewGen ab. Beim Bridgestone fällt insbesondere der Gegensatz zwischen sehr guter Nassperformance und geringer Laufleistung auf. Der Sunny Winter-max NW611, Atlas Polarbear HP und Rockblade Rock 868S sind dagegen "nicht empfehlenswert". Alle drei weisen auf nasser Fahrbahn mangelhafte Leistungen auf.

Fast 18 Meter Unterschied beim Bremsweg

Wie relevant die Unterschiede für die Sicherheit sind, zeigt die Vollbremsung aus 80 km/h auf nassem Asphalt. Der Bridgestone Blizzak LM 005 kommt nach 33,5 Metern zum Stillstand. Mit dem Rockblade Rock 868S benötigt das gleiche Fahrzeug 51,4 Meter. Das sind 17,9 Meter mehr Bremsweg. An der Stelle, an der das Fahrzeug mit dem Bridgestone bereits steht, ist jenes mit dem Rockblade noch mit rund 47 km/h unterwegs.

Auffällig sind auch die vergleichsweise geringen Laufleistungen dieser Dimension. Im Durchschnitt liegt die prognostizierte Laufleistung bei rund 31'000 Kilometern. Der Kumho WinterCraft WP52+ erreicht mit rund 40'000 Kilometern den höchsten Wert, der Bridgestone mit rund 22'400 Kilometern den niedrigsten. Kein Reifen dieser Dimension erreicht bei der Umweltbilanz insgesamt die Bewertung "gut".

Mittelklassereifen: Vier Modelle an der Spitze

Die Dimension 225/50 R17 98V wird unter anderem auf Fahrzeugen wie Audi A4 und A5, Skoda Octavia, Peugeot 3008 und 5008 sowie verschiedenen Modellen von BMW und Mercedes eingesetzt. Hier fällt das Ergebnis an der Spitze besser aus: Vier Reifen sind "sehr empfehlenswert", sechs "empfehlenswert". Sechs Modelle sind jedoch "nicht empfehlenswert".

Die besten Resultate erzielen der Pirelli Cinturato Winter 3 und der Continental WinterContact TS 870. Beide überzeugen sowohl bei der Fahrsicherheit als auch bei der Umweltbilanz. Ebenfalls "sehr empfehlenswert" sind der Goodyear UltraGrip Performance 3 und der Michelin Alpin 7.

Mit "empfehlenswert" bewertet der TCS den Bridgestone Blizzak 6, Hankook Winter i*cept RS3, ESA+TECAR Supergrip Pro2, Dunlop Winter, Vredestein Wintrac Pro+ und Yokohama BluEarth Winter V906. Besonders der neue Dunlop fällt mit der besten Umweltbilanz des gesamten Testfeldes auf, kann bei der Fahrsicherheit jedoch nicht ganz mit den Spitzenreifen mithalten.

Von sechs Modellen rät der TCS ab

Der Falken Eurowinter HS02 Pro, Toyo Tires Observe EWS1, Tracmax Ice-Plus S210, Aptany RW211, Royal Black Royalwinter UHP und Sunwide Snowide werden als "nicht empfehlenswert" eingestuft. Alle sechs erreichen bei der Fahrsicherheit nur eine mangelhafte Bewertung. Beim Falken und Toyo zeigen sich vor allem auf winterlicher Fahrbahn grosse Schwächen. Tracmax und Aptany fallen insbesondere auf nasser beziehungsweise winterlicher Fahrbahn ab. Royal Black und Sunwide weisen sowohl auf trockener als auch auf nasser Fahrbahn erhebliche Defizite auf.

Auch hier werden die Unterschiede beim Bremsen deutlich. Auf nassem Asphalt kommen der Continental WinterContact TS 870 und der Pirelli Cinturato Winter 3 aus 80 km/h nach 34,7 Metern zum Stillstand. Der Sunwide Snowide benötigt 46,3 Meter.

Testkriterien

Für die "Fahrsicherheit", die mit 70 Prozent in das Gesamturteil einfliesst, wurden die Reifen auf trockener, nasser und winterlicher Fahrbahn geprüft. Untersucht wurden unter anderem Fahrverhalten, Bremsleistung, Aquaplaning sowie das Verhalten auf Schnee und Eis. Die "Umweltbilanz" macht 30 Prozent der Gesamtnote aus und berücksichtigt Laufleistung, Reifenabrieb, Effizienz, Geräusch und Nachhaltigkeit. Der TCS beurteilt damit nicht einzelne Spitzenleistungen, sondern das Gesamtpaket eines Reifens unter unterschiedlichen Bedingungen.

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