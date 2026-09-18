Objectif Environnement

La 5ème édition du Water Lover Challenge lance le défi de la rentrée : collecter plus d'1 million de mégots en 10 jours !

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Morges, Suisse (ots)

Après un été caniculaire, marqué par des événements climatiques d'une ampleur inédite, le Water Lover Challenge appelle au passage à l'action auprès d'un déchet si petit qu'il passe souvent inaperçu : le mégot de cigarette. Il est pourtant particulièrement dangereux : au-delà de sa capacité hyper-polluante, c'est un des premiers déclencheurs directs des feux.

Après 2 éditions ayant déjà dépassé le million de mégots ramassés, le Water Lover Challenge, invite citoyens, écoles, entreprises, villes et associations à collecter le maximum de mégots du 20 au 30 septembre 2026.

Un été hors normes qui, sans action, pourrait devenir la nouvelle norme

Les nombreux épisodes de chaleur de cet été, résultats du changement climatique, ont plongé nos pays dans un état de stress hydrique et de sécheresse intense, créant un milieu ultra-propice aux incendies : plus de 600 000 hectares ont brûlé en Europe.

Dans ce contexte, le mégot de cigarette a fait la Une, lié à de nombreux départs de feux. En parallèle, on sait que 90 % des feux sont d'origine humaine, avec 10 à 15 % directement imputés aux mégots. Une enquête de la Fondation Vinci en France révèle d'ailleurs que près de 1 fumeur sur 5 reconnaît jeter son mégot par la fenêtre de sa voiture, et qu'un tiers d'entre eux ne considère pas ce geste dangereux.

Créé par l'association Objectif Environnement, le Water Lover Challenge apporte une réponse citoyenne concrète pour agir directement contre cette pollution, accessible à toutes et tous.

Comment participer ?

En Suisse ou partout dans le monde, seul ou en groupe, en famille, entre amis ou entre collègues, au bord d'un point d'eau, en forêt ou en pleine ville

Avec des gants pour se protéger les mains ou une pince

Des bouteilles en plastique recyclé pour stocker les mégots

Pas besoin de compter, à titre indicatif, une bouteille de 0,5L. représente environ 250 mégots.

Une fois la collecte terminée, il suffit de l'enregistrer sur le site waterlover.org, avec une photo pour la comptabiliser. Les plus chanceux se verront tirés au sort pour remporter des lots offerts par des partenaires de l'action.

Objectif : battre le record de 1 080 966 mégots collectés en 2025 !

En 2026, le Water Lover Challenge place également la valorisation au coeur de sa démarche. Dès que possible, nous nous entourons de partenaires pour transformer le mégot en ressource et concrétiser notre engagement jusqu'au bout de la chaîne.

Nous collaborons ainsi avec MéGo!, qui recycle les mégots en mobilier urbain, et Recyclop, qui les valorise en énergie.

Le soutien du World Cleanup Day et la mobilisation d'influenceurs

Cette édition anniversaire franchit un nouveau cap avec le soutien du World Cleanup Day France, l'une des plus grandes mobilisations citoyennes de collecte de déchets. Les mégots ramassés lors du World Cleanup Day pourront, pour la première fois, être comptabilisés et valorisés dans le cadre du Water Lover Challenge. Pour cela, il suffit de renseigner le tag #WaterLover dans leur formulaire de collecte.

Portée depuis sa création par Noam Yaron, le jeune nageur suisse qui s'est fait connaître en parcourant 191 km à la nage entre Calvi et Monaco l'été dernier, l'action trouve également cette année un fort écho sur les réseaux sociaux, auprès d'influenceurs. Colin Mottas par exemple, sportif et aventurier de Koh Lanta en 2022, a relevé le défi de courir jusqu'à remplir une bouteille de 250 mégots.

Nouveauté 2026 : la pédagogie au coeur du challenge avec le kit de sensibilisation

C'est avec la conviction que l'évolution des comportements s'opère aussi par la prévention que le Water Lover Challenge s'enrichit d'un kit de communication et de sensibilisation complet incluant affiches, quiz sous différents formats, flyer d'informations clés et guide de collecte.

Très attendu par déjà plus de 30 écoles inscrites au défi et à destination de tous, le kit permet d'illustrer la réalité du problème avec des ordres de grandeur et des impacts souvent mal connus.

Quelques chiffres sur les mégots

4 500 milliards de mégots sont jetés par terre chaque année, soit l'équivalent de 990 000 tonnes : de quoi faire 2 800 fois le tour de la planète !

sont jetés par terre chaque année, soit l'équivalent de 990 000 tonnes : de quoi faire 2 800 fois le tour de la planète ! Très volatil (0,22 gr), il peut parcourir des kilomètres : c'est le premier déchet retrouvé sur les plages.

Un seul mégot contient plus de 5 000 substances chimiques , dont des centaines hautement toxiques comme l'arsenic, le mercure ou le cadmium, et pollue jusqu'à 1 000 litres d'eau.

, dont des centaines hautement toxiques comme l'arsenic, le mercure ou le cadmium, et pollue jusqu'à 1 000 litres d'eau. Il met jusqu'à 12 ans à se dégrader. Pendant ce temps, il libère ses substances toxiques et ses microplastiques (jusqu'à 15 000 par filtre) dans l'environnement.

Sources : OMS et CNCT.

Ensemble, on peut faire la différence

"J'ai parcouru les lacs suisses et traversé une partie de la Méditerranée : j'y ai vu une pollution qui s'infiltre partout, même dans les lieux que l'on croit préservés. Mais rien n'est irréversible. Lorsque des milliers de personnes se mobilisent pour une même cause, elles peuvent transformer les comportements. C'est toute l'ambition du Water Lover Challenge : faire de chaque action individuelle une force collective capable d'inverser le courant.", explique Noam Yaron.

En 2025, l'action a réuni plus de 3 500 participants, 86 organisations, et 12 pays.

Toutes les informations sont à retrouver sur waterlover.org.

Bibliothèque d'images disponible pour illustration :

Photos - Crédit Noam Yaron Production (sauf si autre crédit précisé sur la photo)

Vidéos (validation avant publication) - Crédit Noam Yaron Production

Kit de communication et de sensibilisation : lien.