SRG SSR

Premières mondiales à Genève: coup d'envoi pour "La linea della Palma" et "Intraçables" dans le cadre du GIFF 2025

Berne (ots)

Le Zurich Film Festival (ZFF) s'achève à peine qu'un nouveau temps fort culturel est lancé: la 31e édition du Geneva International Film Festival (GIFF) s'ouvre aujourd'hui avec la SSR et la RTS en tant que partenaires média. Toutes deux y sont également représentées avec six coproduction. En marge de l'événement, Play Suisse présente quant à elle une collection de films de précédentes éditions.

Du 31 octobre au 9 novembre, le Geneva International Film Festival (GIFF) invite pour la 31e fois dans la ville du bout du lac les amatrices et amateurs de formats audiovisuels du monde entier. Fondé en 1995, le festival a été l'un des premiers au monde à mettre au programme des formats TV et numériques ainsi que des arts immersifs. Cette année encore, le public pourra se délecter de perles du cinéma et de premières captivantes. Temps fort de l'événement, la projection de trois coproductions SSR qui fêtent simultanément leur première mondiale: la série documentaire RTS "En route pour Broadway", le thriller technologique RTS "Intraçables" et la nouvelle série policière RSI très attendue "La linea della Palma". Trois productions qui montrent encore une fois toute la diversité et la force créative suisse en matière de séries et de documentaires. Les fans de séries et de cinéma ne seront pas en reste grâce à la projection de six coproductions SSR:

"Intraçables" (série fictionnelle, RTS), scénario: Ami Cohen et Raphaël Meyer / réalisation: Luc Walpoth, Louis Farge

"La linea della Palma" (série fictionnelle, RSI), scénario: Thomas Ritter, Maria Roselli et Mattia Lento / réalisation: Fulvio Bernasconi

"Hallo Betty" (fiction, SRF/SSR), réalisation: Pierre Monnard

"La mise à nu" (fiction, SRF/SSR), réalisation: Thomas Imbach

"Las Corrientes" (fiction, RTS), réalisation: Milagros Mumenthaler

"En route pour Broadway" (série documentaire, RTS), scénario: Pascaline Sordet / réalisation: Daniel Wyss

Sept coproductions en lice pour le meilleur scénario

Pour la seconde fois, le GIFF décernera en outre cette année le "Swiss Series Storytelling Award" - une distinction récompensant les meilleurs scénarios et concepts créatifs de narration dans le domaine de la production de séries. Financé par le fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA) et Suissimage, le prix est décerné par un jury indépendant composé de personnalités internationales renommées de la branche TV. Il sera remis le 6 novembre, juste avant la première mondiale de "La linea della Palma". Sept coproductions SSR sont en lice pour ce prix très convoité: les séries RTS "The Deal" (2025), "Intraçables" (2025), "Winter Palace" (2024) et "En Haute Mer" (2024), ainsi que les productions SRF "Maloney" (2024), "Tschugger - saison 4" (2024) et "Unsere kleine Botschaft" (2025).

Play Suisse présente une collection de perles de précédentes éditions

En marge du GIFF, Play Suisse, la plateforme de streaming de la SSR, présente une nouvelle collection disponible depuis le 23 octobre. Cette collection invite à (re)découvrir de nombreux films et séries projetés dans le cadre de précédentes éditions du festival. On mentionnera en particulier le thriller haletant "A Forgotten Man", qui retrace l'histoire de l'ambassadeur suisse Heinrich Zwygart - revenu de Berlin peu avant la fin de la Seconde guerre mondiale et confronté, dans son pays, aux conséquences politiques et morales de son passé. La collection regroupe douze titres reflétant toute la palette artistique du festival: