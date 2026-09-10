Swiss Sepsis Program

Appel des personnes touchées par le sepsis à la Suisse - Une association se bat contre le sepsis et pour les personnes touchées

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Berne (ots)

Une nouvelle association s'engage pour que le sepsis soit mieux connu, détecté plus tôt et mieux traité. Les personnes touchées souhaitent, avec l'association, favoriser la mise en réseau et apporter une aide directe. L'association est issue du groupe de personnes concernées et de proches du Swiss Sepsis Program (SSP). Dans une vidéo pour la Journée mondiale contre le sepsis 2026, les membres de l'association appellent à penser au sepsis en cas de situation critique après une infection, afin de protéger et de sauver des vies. Le sepsis est un danger pour la santé sous-estimé également en Suisse.

Les personnes touchées par le sepsis et leurs proches ont fondé à Berne l'association "Sepsis Schweiz". Elle est issue du groupe de personnes concernées et de proches qui accompagnent et conseillent le SSP. L'association a pour but d'informer le plus grand nombre de personnes possible sur les dangers de la maladie et de leur montrer comment elles peuvent détecter le sepsis à un stade précoce. L'association s'engage également pour une meilleure prise en charge et un meilleur soutien des personnes touchées par le sepsis. Elle veut tout d'abord offrir aux personnes touchées et à leurs proches des possibilités d'échange, de conseil et d'entraide facilement accessibles.

Un danger sous-estimé

Le sepsis est une réaction excessive de l'organisme à une infection. Il s'agit d'un danger pour la santé sous-estimé, même en Suisse. Dans les hôpitaux suisses, 20 000 cas de sepsis sont enregistrés chaque année. 4 000 personnes en meurent. Ainsi, le nombre de cas de sepsis dans les hôpitaux est comparable à celui des infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux, et le nombre de décès est comparable à celui des cancers du sein, du côlon et de la prostate réunis.

Le sepsis est toujours une urgence

Pour la création de l'association, des membres apparaissent dans une vidéo sur les médias sociaux. Ils y appellent, à travers leur propre expérience, tout le monde à prendre le sepsis au sérieux et à agir rapidement en cas de doute (voir la vidéo). "Le sepsis est toujours une urgence médicale", déclare Anton Löffel, président de l'association et lui-même concerné. "En cas de suspicion, il faut rapidement demander de l'aide médicale. Il ne faut pas en avoir honte et il ne faut pas hésiter." Si quelqu'un se sent plus mal et plus faible que jamais été après une infection, il faut rapidement demander de l'aide professionnelle. "Penser au sepsis, c'est sauver des vies", souligne-t-il. Les personnes qui présentent des symptômes inquiétants après une infection peuvent désormais consulter le Sepsis Check du Swiss Sepsis Program (SSP) sur Internet (matériel d'information).

La vice-présidente de l'association, Lilian Robert, sait par expérience que la vie après un sepsis peut être difficile. "A la joie d'avoir survécu, s'ajoutent de nombreuses difficultés et obstacles", dit-elle. Le sepsis peut entraîner des handicaps physiques et psychiques, des lésions organiques permanentes et des amputations. "Ces conséquences sont rarement prises en compte dans les traitements conventionnels; de nombreux patients doivent donc se débrouiller pour trouver les aides dont ils ont besoin", dit-elle.

Voyage sur des jambes prothétiques, en direct sur Instagram

Roger van Klaveren est un autre membre du comité de l'association. Il a dû subir l'amputation des deux jambes sous le genou après un sepsis. Avec ses deux prothèses, il a parcouru plus de 1 700 kilomètres de Bâle à Gran Canaria. Le reste du trajet a été effectué en train, en bus et en ferry. Il sera en direct sur Instagram le jour de la Journée mondiale contre le sepsis, lorsqu'il arrivera à destination sur l'île de l'Atlantique (chaîne Instagram du Swiss Sepsis Program, 13 septembre, 17h30).

La médecine doit aussi être à l'écoute

"Nous saluons le fait que les personnes touchées et leurs proches s'engagent si fortement pour que le sepsis soit mieux connu, détecté plus tôt et mieux traité", déclare Luregn Schlapbach, médecin spécialiste en soins intensifs et l'un des responsables du programme. "Les expériences des touchées fournissent des enseignements précieux sur les domaines dans lesquels la prise en charge du sepsis peut encore être améliorée." Schlapbach et son équipe de l'Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich traitent régulièrement des enfants souffrant d'une défaillance grave d'organes consécutive à un sepsis. Le sepsis peut toucher n'importe qui. Outre les nouveau-nés et les enfants, les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement menacées par le sepsis.

Le SSP organise différentes actions pour la Journée mondiale contre le sepsis et soutient de nombreux événements (Journée mondiale contre le sepsis le 13 septembre). La Swiss Sepsis Declaration, qui appelle à une action commune contre le sepsis, a déjà été signée par plus de 200 personnes (Swiss Sepsis Declaration).

À propos du Swiss Sepsis Program

Le Swiss Sepsis Program (SSP) est une initiative nationale lancée en 2023 et d'une durée de cinq ans, visant à améliorer la prise en charge du sepsis en Suisse. Financé par la Commission fédérale de la qualité, le programme est dirigé par l'Hôpital universitaire pédiatrique de Zurich, l'Hôpital universitaire de Berne et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Il vise à sensibiliser le public au sepsis, à améliorer la prise en charge et à mettre en place un registre national pour surveiller et comparer la prise en charge du sepsis dans les hôpitaux suisses. La communication publique se concentre sur la prévention, la détection précoce, le traitement rapide et le soutien après un sepsis.