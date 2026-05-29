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Changement à la tête de localsearch: le PDG Stefano Santinelli passe le relais

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Zurich (ots)

Stefano Santinelli, PDG de localsearch (Swisscom Directories AG), a décidé de quitter l'entreprise après dix ans à sa tête pour se réorienter en dehors du groupe Swisscom. Une transition ordonnée des responsabilités de CEO a été planifiée et mise en oeuvre en collaboration avec le conseil d'administration. Jusqu'à ce que la succession soit définitivement réglée, une solution intérimaire composée de membres de la direction assurera la continuité de la direction.

Depuis son arrivée le 1er octobre 2016 en tant que CEO de localsearch, Stefano Santinelli a guidé l'entreprise à travers une phase de transformation exceptionnellement intense. Sous sa direction, localsearch est passée d'une entreprise d'annuaires traditionnelle à une société moderne de marketing numérique et de plateformes, qui aide aujourd'hui les PME suisses à réussir dans un monde numérique.

Après 10 ans à la tête de localsearch, Stefano Santinelli a décidé de se réorienter. Une transition ordonnée des responsabilités de CEO a été planifiée et mise en oeuvre en collaboration avec le conseil d'administration. La passation officielle des fonctions de PDG prend effet immédiatement. Stefano Santinelli accompagnera ponctuellement la phase de transition et soutiendra l'entreprise jusqu'à fin juin.

Stefano Santinelli commente sa décision: "Mon passage chez localsearch a été très formateur pour moi. Notre entreprise a dû sans cesse se réinventer - passant d'une "entreprise d'annuaires téléphoniques" à un fournisseur de marketing numérique et de plateformes, marqué ces derniers temps par la dynamique autour de l'intelligence artificielle. localsearch repose aujourd'hui sur des bases opérationnelles et stratégiques solides. J'ai désormais décidé de transmettre mes responsabilités de manière réfléchie et ordonnée. Je tiens à remercier chaleureusement tous les collaborateurs pour leur engagement, leur ouverture au changement et les nombreuses réussites que nous avons partagées. Je remercie également le conseil d'administration pour sa confiance de longue date et son soutien dans un esprit de partenariat."

Isa Müller-Wegner, présidente du conseil d'administration, déclare: "Le conseil d'administration remercie Stefano Santinelli pour ses réalisations exceptionnelles et sa direction fructueuse de localsearch pendant de nombreuses années. Il a guidé l'entreprise à travers l'une des transformations les plus exigeantes de son histoire. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de son parcours."

Jusqu'à ce que la succession soit définitivement réglée, la responsabilité opérationnelle reste entre les mains de la direction. John Lee, Chief Strategy and New Business Officer et CEO adjoint, assume par intérim la fonction de CEO et est soutenu dans cette tâche par le CFO Roland Hunn. Avec la direction, ils veillent à ce que l'entreprise reste stable, opérationnelle et sur la voie stratégique qu'elle s'est tracée.

Des informations sur la succession définitive seront communiquées en temps voulu.

À propos de localsearch

localsearch est le partenaire marketing en ligne leader pour les PME et les entreprises individuelles suisses. digitalONE et advertiseONE sont deux solutions performante de localsearch pour aider les entreprises à renforcer leur compétitivité à l'ère du numérique.

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Avec local.ch et search.ch, localsearch exploite et commercialise également les plateformes d'annuaires et de réservation ayant le taux de pénétration le plus fort de Suisse. Le portefeuille de marques comprend également renovero, la plateforme leader pour les artisans en Suisse, Localcities, la plateforme pour les communes et les associations, ainsi que le comparateur de branches Comparatif CH.

localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities et Comparatif CH sont des marques de Swisscom Directories SA, une filiale détenue à 100% par Swisscom SA.