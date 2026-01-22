Sucht Schweiz / Addiction Suisse / Dipendenze Svizzera

Annonce Panorama Suisse des Addictions 2026 - Parution le 5 février

Le Panorama Suisse des Addictions 2026 dresse une vue d'ensemble des évolutions les plus récentes dans le domaine des addictions : que sait-on des tendances actuelles de la consommation d'alcool, de tabac, de drogues illicites et de médicaments psychoactifs en Suisse ? Quels problèmes se manifestent avec l'utilisation des écrans et les jeux d'argent ?

La hausse continue des primes maladie pousse la politique à réduire les coûts de la santé. Les addictions et la consommation de substances montrent pourtant un paradoxe criant : elles causent des souffrances humaines énormes et coûtent environ 8 milliards de francs par an, dont une grande partie est supportée par les payeurs de primes. La prévention permet de réduire ces coûts, mais pourquoi est-elle négligée? Est-il temps de changer de cap? Le Panorama 2026 met en évidence les liens, formule des recommandations à l'attention des milieux professionnels et des décideurs pour prévenir et réduire les problèmes liés aux addictions.

Embargo : jeudi 5 février 2026 à 5 heures

Si vous souhaitez réserver une interview ou un entretien pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec nous dès maintenant. Sur demande, nous mettons le dossier de presse à disposition dès l'après-midi du mercredi 28 janvier 2026. Merci de respecter l'embargo.

Nos expert.e.s répondent à vos questions

A partir du lundi, 2 février 2026, sur rendez-vous :

Tania Séverin, directrice : Sujet principal "Changer de cap : investir dans la prévention", politique des addictions, sujets médicaments et tabac/nicotine

Frank Zobel, vice-directeur : drogues illégales et cannabis

Marina Delgrande Jordan, co-responsable du secteur recherche : activités en ligne et jeunesse

Luca Notari, chef de projet recherche : jeux de hasard et d'argent

Florian Labhart, chef de projet recherche : alcool

Markus Meury, porte-parole : tabac/nicotine et médicaments