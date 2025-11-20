SRG SSR

Quatre langues pour une chanson: la SSR réunit sur scène des choeurs de jeunes

Berne (ots)

Berne, le 20 novembre 2025. Avec son projet "Jeunes Talents Noël", le groupe national "Musique & Culture" de la SSR réunit quatre choeurs renommés de jeunes issus des différentes régions linguistiques du pays. Temps fort du projet, le concert commun de l'Avent sera donné le 30 novembre 2025 à Lugano. Une oeuvre chorale composée spécialement pour le projet par les artistes suisses Heidi Happy et Valentin Villard y sera interprétée pour la première fois.

C'est la quatrième fois déjà que la SSR lance un projet national de promotion des talents dans le domaine du jazz et de la musique classique. Cette année, "Jeunes Talents Noël" réunira quatre choeurs renommés de jeunes en provenance des différentes régions linguistiques suisses: le Bündner Jugendchor, les Singknaben de la Cathédrale St. Ursen de Soleure, le choeur de La Schola de Sion et le Coro Calicantus de Locarno. Les artistes suisses Heidi Happy et Valentin Villard seront également de la partie avec leur pièce chorale spécialement créée pour l'occasion sur mandat de la SSR. Avec la première à l'écriture et le second à la musique, le chant de Noël contemporain en quatre langues "Allegria, pace, Glück, amour" reprend les univers des jeunes choristes: l'auteure et le compositeur ont en effet rencontré personnellement les choeurs retenus avant d'intégrer à leur oeuvre leurs impressions.

"J'ai adoré sortir de mon univers et échanger avec des personnes ayant un autre accès à la musique. Cela signifie beaucoup pour moi d'avoir contribué à sensibiliser à la question des langues nationales et de les faire vivre." (Heidi Happy)

"Je désirais quelque chose de plus léger et rassembleur, sans toutefois céder à la facilité: un couplet un peu introverti, mais qui détient tout de même quelques touches lumineuses, ouvrant sur un refrain au caractère plus dansant, incisif et énergique." (Valentin Villard)

Les quelque 120 jeunes choristes des quatre formations se sont rencontré.es début septembre dans le cadre de la "Schubertiade RTS Espace 2", où il.elles ont entonné ensemble la pièce pour la première fois.

Temps fort du projet, le concert de l'Avent, qui sera donné le 30 novembre à l'Auditorio Stelio Molo de la RSI, à Lugano, verra non seulement l'interprétation, pour la première fois, de la pièce plurilingue de la SSR mais aussi celle de chants d'hiver et de Noël ainsi que de chansons typiques des différentes régions linguistiques.

Avec "Jeunes Talents Noël", la SSR s'engage une nouvelle fois pour la jeune création musicale suisse, renforçant ainsi la cohésion interrégionale. Le concert à Lugano sera transmis à l'échelle nationale à la radio et à la télévision.

Diffusion TV

5 décembre 2025 à partir de 10 h 30 sur RSI LA 1 dans le cadre de l'émission "Paganini"

14 décembre 2025 à 18 h 15 sur SRF 1

21 décembre 2025 à 17 h 00 sur RTS 1

Diffusion radio

en direct le 30 novembre 2025 à 15 h 00 sur RSI Rete Due

14 décembre 2025 à 14 h 00 sur Radio RTR

14 décembre 2025 à 16 h 00 sur SRF 2 Kultur et RTS Espace 2

En ligne

Le concert sera proposé sur Play RSI, Play RTR, Play RTS, Play SRF et Play Suisse.