Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Analyse du TCS : Les batteries des voitures électriques d'occasion sont généralement en bon voire très bon état

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Le Touring Club Suisse a réalisé pour la première fois une analyse de l'état de santé des batteries haute tension dans les véhicules électriques d'occasion. L'évaluation portait sur le " State of Health " (SoH) des batteries de traction en lien avec l'âge et le kilométrage du véhicule. Si les batteries des modèles plus récents sont généralement en bon voire très bon état, il convient de faire preuve de prudence avec les premières générations. Les certificats de batterie peuvent apporter une transparence utile lors de l'achat.

On trouve désormais de plus en plus de voitures électriques sur le marché de l'occasion. Alors qu'une certaine incertitude règne déjà sur l'état des véhicules à combustion d'occasion, il en va de même pour les voitures électriques, mais avec un autre point d'attention : l'état de la batterie haute tension. Celle-ci peut représenter entre 30 et 50 % du coût total du véhicule électrique. Son état influence directement la valeur résiduelle, la durée de vie et les coûts d'entretien du véhicule. De plus, la batterie constitue un élément clé de l'autonomie - donc un critère d'achat essentiel. La valeur SoH fournit une première indication générale sur l'état de la batterie haute tension.

Analyse portant sur 130 véhicules

L'étude a porté sur des véhicules testés entre janvier et septembre 2025 dans les centres techniques des sections TCS de Zurich, Berne, Bienne et Vaud. L'analyse s'appuie sur les valeurs SoH fournies par le constructeur, lues à l'aide d'un appareil Aviloo via la prise de diagnostic du véhicule. Au total, les données d'environ 130 véhicules ont été évaluées.

Afin de permettre une comparaison, les véhicules ont été répartis en quatre catégories selon leur âge (jusqu'à cinq ans ou plus de cinq ans) et leur kilométrage (jusqu'à 75'000 km ou plus de 75'000 km) : A (<= 75'000 km, <= 5 ans), B (<= 75'000 km, > 5 ans), C (> 75'000 km, <= 5 ans) et D (> 75'000 km, > 5 ans).

Des batteries généralement en bon voire très bon état

Les véhicules de moins de 75'000 km et de moins de cinq ans représentent près des deux tiers de l'échantillon. Pour 87 % d'entre eux, le SoH mesuré dépasse 90 %, et aucun ne descend en dessous de 85 %. La catégorie C, également composée de véhicules de moins de cinq ans, présente elle aussi de bonnes valeurs de SoH malgré une utilisation intensive.

Les valeurs de SoH les plus faibles, soit en dessous de 85 %, concernent essentiellement les modèles de première génération (environ 2019 ou plus anciens) ou les véhicules ayant parcouru plus de 200'000 km. Il s'agit dans l'échantillon soit de véhicules relativement âgés avec un kilométrage faible (catégorie B), soit de véhicules fortement kilométrés (catégorie D). Dans ce contexte, l'achat d'un tel véhicule doit être envisagé avec davantage de prudence. Toutefois, on observe également dans la catégorie B six véhicules sur 17 et près de la moitié de la catégorie D affichant un SoH proche de 90 % ou plus. Il est à noter que toutes les batteries arrivées en fin de vie appartiennent à des véhicules électriques de première génération et ont plus de huit ans.

Le certificat de batterie apporte plus de sécurité

Le TCS recommande aux acheteurs et acheteuses de véhicules d'occasion de demander un certificat de batterie afin d'obtenir des informations fiables sur son état et d'évaluer correctement la valeur du véhicule. Les centres techniques du TCS proposent des tests d'occasion incluant des certificats de batterie.

Nouveau passeport batterie dans l'UE dès 2027

À partir de 2027, les batteries des véhicules électriques devront obligatoirement disposer d'un passeport numérique dans l'UE. Les véhicules importés ultérieurement en Suisse devront également s'y conformer. Les commerçants et acheteurs suisses bénéficieront ainsi automatiquement d'une meilleure transparence - à l'image du marquage CE, reconnu au-delà des frontières de l'UE.