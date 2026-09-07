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stoli-Jubiläum: handveredelte Nüsse, gesund und einzigartig knackig

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Willisau (ots)

Seit zehn Jahren nun gibt es stoli-Nüsse, seit 2016. Die Nüsse sind auf natürliche Weise nach traditioneller Art veredelt. Dies zum Genuss und für die Gesundheit: Weil die stolis nicht geröstet sind, bleiben Vitamine und Omega-Fettsäuren erhalten, unbeschadet durch Hitze. Und zum puren Nuss-Geschmack bieten sie wunderbare Knackigkeit.

Handarbeit und natürliche Veredelung

Hinter diesem Knackigkeits- und Gesundheitsvergnügen steckt eine sorgfältige Veredelung durch Luzerner Landfrauen in Willisau. Zuächst befreien sie die rohen Nüsse von Stoffen wie Protease-Inhibitoren und Phytinsäure, und das ganz ohne Rösten. Protease-Inhibitoren behindern die Aufspaltung der Eiweisse. Phytinsäure blockiert die Aufnahme von Stoffen wie Calcium, Eisen, Magnesium und Zink.

Stattdessen setzen die Landfrauen von stoli auf traditionelle Handarbeit. Dazu kommt, je nach Sorte, eine bis zu einwöchige Reifung. Danach sind die Nüsse nicht nur besonders knackig und bekömmlich. Vielmehr enthalten sie ihre Omega-Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe ganz unbeschadet - einzigartig nussig im Geschmack, einfach gut für Körper und Geist.

Ein Genuss für alle - vom Znüni bis zum Apéro

Pur, gesalzen, mit Schokolade, dunkler oder heller, gar mit Ahornsirup aus Québec veredelt, mit Paprika oder Rosmarin: stoli hat's.

Erhältlich sind stoli-Nüsse in Packungen von der 28g Tagesration bis zum 3.6kg 6L-Familen-Beutel. Sie eignen sich als Gourmet-Knack-Vergnügen und gleichzeitig als Brainfood - für den Büroalltag, für Kantinen. Oder als Geschenke in Glas-, Bügelglas- oder Beutelform. Neu gibt es die Geschenkbox inkl. Spender aus Glas.

Erfolgsgeschichte mit regionalem Charme

Seit der Markteinführung 2016 haben sich die stoli-Nüsse in über tausend Schweizer Geschäften etabliert: in Drogerien, in Bäckereien, Metzgereien, Käsereien, Dorf- und Feinkost-Lädelis.

Diese Erfolgsgeschichte darf man gerne auch als Tribut an das Können der Luzerner Landfrauen lesen, die ihr Handwerk und ihre Sorgfalt in jedes Produkt einfliessen lassen. Roland Stadelmann, Gründer, Inhaber und Geschäftsführer Stoli will nicht sich, sondern den Landfrauen die Bühne geben: "Ohne die feine Arbeit der Luzerner Landfrauen wäre diese Qualität nicht möglich."

Es war die Suche nach der perfekten Nuss, die Roland Stadelmann zu den Luzerner Landfrauen geführt hat. Ohne sie, sagt er, gehe es nicht: "Um die Nüsse auf diese traditionelle Weise zu veredeln, braucht es Finesse, und genau diese Finesse bringen die Luzerner Landfrauen, sie arbeiten sorgfältig und wissend. Die Landfrauen machen keine halben Sachen."

Verkaufsstellen, beachten Sie auch "Am Arbeitsplatz": www.stoli.ch/hier