Fürstentum Liechtenstein

Höflichkeitsbesuch der deutschen Bildungsministerin Karin Prien bei Regierungsrat Daniel Oehry

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Vaduz (ots)

Die deutsche Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien, weilte am Dienstag, 1. September 2026, in Vaduz. Anlass ihres Aufenthalts in Liechtenstein war die Teilnahme an der Konferenz der deutschsprachigen Gleichstellungsministerinnen und Gleichstellungsminister.

Regierungsrat Daniel Oehry nutzte die Gelegenheit zu einem informellen Frühstückstreffen mit seiner deutschen Amtskollegin. Das Treffen knüpfte an den Austausch Anfang Juni 2026 in Berlin an und bot die Möglichkeit, damals angesprochene Themen erneut aufzugreifen und weiterzuführen.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen aktuelle bildungspolitische Herausforderungen und Entwicklungen sowie die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit im Bildungsbereich. Für Liechtenstein stellt der regelmässige Austausch mit Partnerstaaten einen wichtigen Erfolgsfaktor dar. Gespräche sowohl im formellen als auch im informellen Rahmen leisten einen wertvollen Beitrag zur Pflege bestehender Kontakte und zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.