Internationale St. Moritzer Automobilwochen AG
Bernina Gran Turismo 2026: chiusura temporanea della strada del Bernina
St. Moritz / Poschiavo (ots)
In occasione della Bernina Gran Turismo 2026, nel fine settimana del 12 e 13 settembre 2026 la strada del Bernina sarà temporaneamente chiusa al traffico. Il tratto stradale tra Lagalb e Sfazù sarà chiuso al traffico generale nei seguenti orari:
Sabato, 12 settembre 2026: 08.30-12.10 e 13.30-17.10
Domenica, 13 settembre 2026: 08.30-12.10
Per ciclisti e pedoni la chiusura sarà continuativa sabato dalle 08.30 alle 17.10 e domenica dalle 08.30 alle 12.10. Si invitano gli utenti della strada a tenere conto degli orari di chiusura nella pianificazione del viaggio, a rispettare la segnaletica sul posto e a prevedere tempi di percorrenza più lunghi.
La chiusura stradale avviene conformemente alla disposizione dell'Ufficio tecnico dei Grigioni per lo svolgimento della Bernina Gran Turismo 2026.
Ulteriori Informazioni sul sito www.bernina-granturismo.com
Contatto:
Gaia Giacomazzi
PR, Media & Communications
Bernina Gran Turismo
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