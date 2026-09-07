Internationale St. Moritzer Automobilwochen AG

Bernina Gran Turismo 2026: chiusura temporanea della strada del Bernina

St. Moritz / Poschiavo (ots)

In occasione della Bernina Gran Turismo 2026, nel fine settimana del 12 e 13 settembre 2026 la strada del Bernina sarà temporaneamente chiusa al traffico. Il tratto stradale tra Lagalb e Sfazù sarà chiuso al traffico generale nei seguenti orari:

Sabato, 12 settembre 2026: 08.30-12.10 e 13.30-17.10

Domenica, 13 settembre 2026: 08.30-12.10

Per ciclisti e pedoni la chiusura sarà continuativa sabato dalle 08.30 alle 17.10 e domenica dalle 08.30 alle 12.10. Si invitano gli utenti della strada a tenere conto degli orari di chiusura nella pianificazione del viaggio, a rispettare la segnaletica sul posto e a prevedere tempi di percorrenza più lunghi.

La chiusura stradale avviene conformemente alla disposizione dell'Ufficio tecnico dei Grigioni per lo svolgimento della Bernina Gran Turismo 2026.

Ulteriori Informazioni sul sito www.bernina-granturismo.com