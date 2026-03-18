H+ Die Spitäler der Schweiz

Il Consiglio nazionale approva la tassa per le cure urgenti: un segnale sbagliato e uno strumento sbagliato

Berna (ots)

Il Consiglio nazionale sostiene l'aumento della franchigia per le visite presso i reparti di pronto soccorso ospedaliero senza indirizzamento scritto. H+ respinge questo approccio. L'associazione condivide l'obiettivo di sgravare i reparti di pronto soccorso da casi di lieve entità, considera tuttavia la regolamentazione poco pratica e inefficace.

Le tasse per casi di lieve entità sembrano sensate solamente a prima vista. In realtà non sono le multe a sgravare i reparti di pronto soccorso, bensì percorsi assistenziali funzionanti e cure di base ben sviluppate. H+ spera che il Consiglio degli Stati torni su questa grave decisione.

Più burocrazia, nessuna utilità

Per gli ospedali lo strumento deciso dal Consiglio nazionale comporterà soprattutto un aumento della burocrazia. Gli ospedali dovranno verificare per ogni visita presso il reparto di pronto soccorso se esiste un indirizzamento scritto, documentarlo e inviarlo agli assicuratori malattie. Vi è inoltre il rischio di maggiori costi generati da consultazioni, chiarimenti e reclami supplementari. Invece di ottenere un effetto di risparmio, si genereranno così ulteriori costi supplementari.

Il problema risiede nella realtà dell'assistenza sanitaria

A ciò si aggiunge: la realtà dell'assistenza sanitaria si scontra con questa regolamentazione. Proprio negli orari marginali, durante i fine settimana o nelle regioni rurali il reparto di pronto soccorso è spesso l'unico punto di riferimento rapidamente accessibile. Una tassa supplementare colpirà dunque soprattutto coloro che in situazioni d'urgenza non hanno comunque alternative.

Lo sgravio richiede alternative migliori

A maggior ragione H+ chiede soluzioni pratiche: cure di base ampliate, un rafforzamento specifico della medicina di base e il triage delle cure urgenti nel settore della telemedicina. È lì che occorre intervenire, se si vogliono sgravare in modo efficace i reparti di pronto soccorso.