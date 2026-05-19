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MM: Schweizer Beachvolleyball-Elite kehrt auf den Stadtplatz zurück

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Vom 21. bis 23. Mai 2026 macht die höchste nationale Beachvolleyball-Serie unter dem Namen OBI Beach Tour Halt auf dem Stadtplatz Kloten. Während drei Tagen verwandelt sich das Zentrum in eine spektakuläre Beachvolleyball-Arena mit nationalen Topteams, internationalen Spielern und sommerlicher Festivalatmosphäre.

Gerne senden wir Ihnen im Anhang die aktuelle Medienmitteilung zum Event. Ebenfalls finden Sie drei aktuelle Bilder zur freien redaktionellen Verwendung im Anhang.

Weitere Bilder und zusätzliches Medienmaterial stehen Ihnen hier zur Verfügung:

https://www.swisstransfer.com/d/231c3e2f-ffa9-4de8-9139-96a99bcc862d

Wir freuen uns sehr über eine Berichterstattung oder einen Veranstaltungshinweis in Ihrem Medium. Für Interviewanfragen, Akkreditierungen oder weitere Informationen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

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Medienmitteilung vom 19. Mai 2026

Schweizer Beachvolleyball-Elite kehrt auf den Stadtplatz zurück

Vom 21. bis 23. Mai verwandelt sich der Stadtplatz Kloten erneut in eine spektakuläre Beachvolleyball-Arena. Die höchste nationale Beachvolleyball-Serie der Schweiz macht Halt in Kloten und bringt während drei Tagen Spitzensport, Unterhaltung und echtes Sommerfeeling mitten ins Stadtzentrum. Der Eintritt für Besucherinnen und Besucher ist kostenlos.

Bereits beim letzten Gastspiel im Rahmen des Stadtfests 2022 begeisterte das Turnier mit tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern. Nun kehrt die Serie zurück – grösser, professioneller und erstmals unter neuem Namen. Die Voraussetzungen für einen erneut aussergewöhnlichen Event sind damit gegeben.

Spitzensport auf höchstem Niveau

Sportlich darf sich das Publikum auf ein hochklassiges Teilnehmerfeld freuen. Im Männerturnier führt Nationalspieler Leo Dillier das Feld an. Aufgrund einer Verletzung seines langjährigen Partners tritt er in Kloten gemeinsam mit Simon Hagenbuch an – eine erfahrene und physisch starke Kombination, die jederzeit für Spitzenleistungen gut ist.

Zu den spannendsten Teams zählen auch Florian Breer / Mathis Kälin: Während Breer bereits zur erweiterten nationalen Spitze gehört, gilt Kälin als eines der grössten Schweizer Nachwuchstalente mit viel Entwicklungspotenzial.

Internationales Flair bringt das brasilianische Duo Pedro Joaquim Brandão Ribeiro / Lucas Sotelle Silva ins Turnier. Beide verfügen über Erfahrung auf der Beach Pro Tour und sorgen für zusätzliche sportliche Qualität. Ebenfalls zum erweiterten Favoritenkreis gehören Teams wie Flückiger / Kolb sowie Allemann / Leffler.

Auch das Frauenturnier überzeugt mit stark besetzten Teams. Angeführt wird das Feld von Muriel Bossart / Linda Abbühl, zwei aufstrebenden Spielerinnen aus dem Schweizer Leistungssportprogramm. Dahinter positionieren sich Livia Stolz / Nadine Demierre, die mit Erfahrung und Ambitionen in das Turnier steigen.

Besonders im Fokus steht zudem das Duo Zoé Flückiger / Julia Radelczuk. Während Flückiger als konstante Leistungsträgerin der Tour gilt, bringt Radelczuk wertvolles internationales Flair bei den Frauen mit ins Spiel.

Lokale Hoffnung erhält Wildcard

Aus regionaler Sicht sorgt insbesondere ein Team für Aufmerksamkeit: Die Klotenerin Jill Krähenbühl erhält gemeinsam mit Alyssa Lohrer eine Wildcard für das Hauptfeld. Als Nummer fünf gesetzt darf sich das Duo direkt mit der nationalen Elite messen.

Für Krähenbühl ist es eine besondere Gelegenheit, ein Spitzenturnier direkt vor Heimpublikum zu bestreiten – eine emotionale Ausgangslage, die für zusätzliche Motivation sorgt und das Publikum miteinbezieht.

Drei Tage Sommer, Sport und Stadtleben

Das Turnier startet am Donnerstag, 21. Mai, ab 13.00 Uhr und läuft bis etwa 21.00 Uhr. Am Freitag wird von 11.00 bis ca. 21.00 Uhr gespielt. Die Finalspiele finden am Samstag ab 11.00 Uhr statt, ehe die Veranstaltung mit der Siegerehrung gegen 18.00 Uhr ihren Höhepunkt erreicht.

Für echte Beachvolleyball-Atmosphäre wird der Stadtplatz eigens umgebaut: Insgesamt rund 115 Tonnen Sand werden angeliefert und zu einer professionellen Arena mit Tribünen, Spielfeldern und Beach-Village verarbeitet. So entsteht mitten in Kloten ein temporärer Treffpunkt für Sport, Begegnung und Sommerfeeling.

„Kloten bietet mit dem Stadtplatz eine einzigartige Kulisse für Beachvolleyball mitten in der Stadt. Dass wir nach dem grossartigen Publikumserfolg von 2022 zurückkehren dürfen, freut uns enorm“, sagt Mike Schälchli, Veranstalter der OBI Beach Tour.

„Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf Spitzensport, tolle Stimmung und ein echtes Sommererlebnis freuen.“

Mehr als nur Sport

Neben den Spielen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Rahmenprogramm. Foodstände, Getränkeangebote sowie Promotions- und Erlebnisflächen sorgen während drei Tagen für eine lebendige Festivalatmosphäre.

Die OBI Beach Tour versteht sich bewusst als Event für alle: für Sportbegeisterte, Familien oder spontane Gäste, die mitten in der Stadt ein Stück Sommer erleben möchten.

Freundliche Grüsse Erika Arnold Sales, Marketing und Projektleitung

Direkt: +41 44 956 58 47 Office: +41 44 956 58 58 Mobile: +41 79 514 98 86 erika@eventvermarktung.ch

TIT-PIT GmbH Undermülistr. 28 8320 Fehraltorf eventvermarktung.ch

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