Mercanto: Der Schweizer Online-B2B-Marktplatz stellt sich erstmals auf der IGEHO vor

Mercanto: Der Schweizer Online-B2B-Marktplatz

stellt sich erstmals auf der IGEHO vor

Rothenburg, 10. Oktober 2025 – Es ist eine Premiere: Mercanto ist vom 15. bis 19. November erstmals mit einem eigenen Stand an der IGEHO in Basel vertreten. Der führende Schweizer Online-B2B-Marktplatz für Food, Non-Food und Healthcare ist mit einem breit aufgestellten Expertenteam präsent. Besucher:innen können die wichtigsten Tools und Funktionalitäten vor Ort ausprobieren und mit Fachleuten ins Gespräch kommen. Mercanto begrüsst Gäste in Halle 1.1 am Stand B.140.

Vom 15. bis zum 19. November heisst der online B2B-Marktplatz Mercanto in Halle 1.1. an Stand B.140 zum ersten Mal Besucher:innen an der IGEHO willkommen. Mercanto ist an allen Messetagen mit einem Expertenteam aus Verkauf, Marketing, Academy, Technik und Support in Basel vertreten, das Interessierten für Fragen und Gespräche zur Verfügung steht. «Fachkräfte aus Gastronomie, Hotellerie und Hospitality sollen an unserem Stand live erfahren können, welche Möglichkeiten ihnen unser Marktplatz in der täglichen Arbeit bietet. Gleichzeitig zeigen wir ihnen, wie sie ihr Bestellwesen massgeblich vereinfachen können», sagt Tobias Felbecker, Geschäftsführer von Mercanto.

Probieren geht über Studieren: Mobile Scannerlösung für Selbsttest

Digitalisierung kann ganz einfach und sehr nützlich sein: Auf einer Fläche im Zentrum des 55 Quadratmeter grossen Standes präsentiert Mercanto unter anderem seine mobile Scannerlösung. Mit den Geräten können sich Gäste selbst von der ebenso einfachen wie effizienten Bestellverarbeitung und Inventurhandhabung überzeugen. Indem sie die Barcodes von Produkten scannen, fügen sie diese direkt zum Warenkorb auf Mercanto hinzu. Um die weiteren Funktionalitäten des Online-Marktplatzes vertieft zu demonstrieren, stehen auch zwei Computer-Arbeitsplätze zur Verfügung. Ein Grossbildschirm mit Präsentationen und Kundenstatements sorgt dafür, dass Besucher:innen jederzeit mit den wichtigsten Informationen zur Funktionsweise von Mercanto versorgt sind. Für weiterführende Gespräche mit den Fachleuten von Mercanto stehen ein Barbereich sowie Stehtische mit Sitzmöglichkeiten bereit. Zudem dürfen Gäste bei einem Gewinnspiel auf ausgewählte Sofortpreise verschiedener Mercanto-Lieferant:innen hoffen.

Mercanto: Digitale Kompetenz und Marktverständnis

Mit über 7000 Kunden und einem Sortiment von über 70’000 Artikeln – von regionalen Anbietern über Produzenten und Grosshändler, von Lebensmitteln bis zu Non-Food Produkten – ist Mercanto ein zentraler digitaler Marktplatz für die Branche, der sich flexibel und massgeschneidert an die individuellen Bedürfnisse der Anwender:innen anpassen kann. Deshalb legt das Team aus Rothenburg besonderen Wert auf persönliche Kontakte: «Wir freuen uns, an der IGEHO mit vielen bestehenden, aber auch mit künftigen Kunden und Lieferanten ins Gespräch zu kommen. Dieser Erfahrungsaustausch hilft uns dabei, unseren Marktplatz ihren Anliegen entsprechend weiterzuentwickeln. Digitale Transformation ist ein verbindendes Anliegen, das wir als Dienstleister mit aller Kompetenz fördern.», sagt Tobias Felbecker.

Mercanto auf einen Klick: grosse Vielfalt, neue Möglichkeiten, maximale Datensicherheit

Mercanto bringt auf seinem digitalen Marktplatz Anbieter und Abnehmer aus Food, Non-Food und Healthcare effizient zusammen. Kunden haben mit einem einzigen Login die Sortimente, Marktinformationen und Kampagnen aller ihrer Lieferanten übersichtlich vor sich und profitieren von einem vereinfachten Bestellvorgang. Wollen Kunden neue Geschäftsbeziehungen eingehen, können sie direkt Anfragen an Lieferanten senden. Anbietern eröffnet Mercanto einen Absatzkanal, der ihnen einen direkten Zugang zu einem breiten Kundenkreis aus verschiedenen Branchen erschliesst. Sie gestalten ihren Auftritt auf Mercanto nach ihren Wünschen und profitieren von unterstützenden Marketingaktivitäten. Dabei bleibt die Sortiments- und Preisgestaltung jederzeit in ihren Händen. Zudem können Abnehmer selbst zu Anbietern werden, wodurch sich ihnen zusätzliche Sales-Möglichkeiten erschliessen. Mercanto agiert zukunftssicher und garantiert maximale Datensicherheit.

Kontakt für Fragen Michael Drebes, Leitung Marketing & Academy Telefon: +41 41 289 85 60, E-Mail: michael.drebes@mercanto.ch www.mercanto.ch