Big Green Egg Schweiz

Big Green Egg lance l'édition spéciale "The Onyx"

Bild-Infos

Download

Coire (ots)

Juste à temps pour le début de la saison des barbecues, Big Green Egg présente The Onyx, le dernier-né de sa gamme. Pour la première fois depuis sa création en 1974, "The Original" se pare d'une nouvelle palette de couleurs. Inspirée de la pierre précieuse onyx, la glaçure sombre déploie un effet particulier à la lumière : selon l'angle de vue, elle révèle différentes nuances et laisse entrevoir une subtile touche de vert.

Big Green Egg : The Onyx est disponible exclusivement en Europe et dans les deux tailles les plus populaires, Large et XLarge. Cette édition spéciale répond à la demande croissante d'un modèle plus sombre pour les espaces extérieurs modernes.

The Onyx: une nouvelle facette de Big Green Egg

Le vert caractéristique fait aujourd'hui partie intégrante de l'identité de marque de Big Green Egg. Avec The Onyx, cette tradition est délibérément perpétuée - non pas sous forme de couleur, mais comme une nuance subtile dans l'émail. La surface irisée confère à l'EGG profondeur et caractère, sans pour autant renier ses origines. La qualité, la durabilité et les performances restent inchangées.

Une évolution à tous les niveaux

Lors de la fabrication de The Onyx, les résidus de céramique et de glaçure sont recyclés et réintroduits dans la composition céramique. Cela permet d'éviter toute perte inutile de matière. Big Green Egg: The Onyx est le premier modèle livré avec le kit Dual Zone Deflector. Ce système élargit les possibilités en matière de méthodes de cuisson et de configurations. Parallèlement, les kits complets facilitent l'entrée dans l'univers Big Green Egg. John Daly, directeur général de Big Green Egg Suisse: "The Onyx marque une nouvelle étape pour Big Green Egg. Le développement se fait à tous les niveaux. C'est précisément ce qui fait la force de la marque."

Big Green Egg: The Onyx est disponible dès maintenant. Les prix commencent à CHF 2'800.- pour le kit best-seller The Onyx Large, comprenant un chariot, le kit déflecteur Dual Zone et une grille en fonte. Disponible sur greenegg.ch et chez des revendeurs sélectionnés en Suisse.

Fondée en 1974 à Atlanta, aux États-Unis, Big Green Egg allie les principes du kamado traditionnel à une technologie céramique moderne et à des fonctionnalités brevetées. L'EGG est synonyme de possibilités de cuisson variées et de résultats constants. Aujourd'hui, Big Green Egg est disponible dans plus de 50 pays - en cinq tailles, avec l'édition spéciale Big Green Egg: The Onyx et une large gamme d'accessoires. En Suisse, Big Green Egg est distribué depuis 2011 par Mebo-Service AG à Coire.

Téléchargement de vidéos et d'images:

https://biggreenegg.getbynder.com/share/5DA00212-6292-49EB-9355D40A6632CADA/