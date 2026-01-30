Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Forum Caritas avec la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider: la lutte contre la pauvreté exige des solutions durables /300 professionnels issus des milieux politiques débattent de la pauvreté

Lors du Forum Caritas qui s'est tenu aujourd'hui à Berne, l'oratrice invitée Elisabeth Baume-Schneider a souligné que la prévention et la lutte contre la pauvreté étaient une responsabilité commune et nécessitaient un engagement collectif. La conférence, qui s'est tenue dans le cadre du 125e anniversaire de Caritas Suisse, s'est concentrée sur la question de la situation sociale en Suisse.

Toutes les personnes vivant en Suisse devraient pouvoir vivre dignement, a souligné la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider devant 300 professionnels et personnes intéressées. Cette revendication ne correspond toutefois pas à la réalité, étant donné que plus de 700 000 personnes sont touchées par la pauvreté. Du point de vue de la ministre des Affaires sociales, la lutte contre la pauvreté exige des solutions durables. La Suisse prend sa responsabilité au sérieux. " La Confédération travaille avec les cantons, les communes et la société civile - entre autres Caritas - afin de promouvoir le développement et la mise en oeuvre de mesures efficaces. " À l'issue de sa présentation, Mme Baume-Schneider a également répondu aux questions du public.

Les inégalités augmentent en Suisse

Lors de la conférence, les participants se sont interrogés sur les points de rupture et les lacunes du système social suisse. Andreas Lustenberger, membre de la direction de Caritas Suisse, a souligné les inégalités croissantes que l'on peut constater dans notre pays. Alors que les fortunes se concentrent de plus en plus, de nombreux ménages ont à peine de quoi vivre. " Si le fossé social se creuse, le sentiment d'appartenance diminue. Les personnes en situation de pauvreté sont regardées de haut, alors que les personnes aisées sont valorisées socialement ", a déclaré Andreas Lustenberger. L'opinion publique ne doit donc pas seulement discuter du " trop peu ", mais aussi du " trop ", afin de réduire les inégalités structurelles.

Claudia Schwarz Farhat a montré, sur la base de sa propre expérience, l'impact que peut avoir la pauvreté sur une famille. Elle a ainsi ouvert le débat lors d'une table ronde qui a examiné les stratégies de lutte contre la pauvreté. Le conseiller d'État valaisan Mathias Reynard, président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales, et Patricia von Falkenstein, conseillère nationale du Parti libéral-démocrate du canton de Bâle, ont discuté avec Marco Salvi d'Avenir Suisse et Peter Lack, directeur de Caritas Suisse.

Anna Koukal, de l'Office fédéral des assurances sociales, a présenté les principales conclusions du premier monitoring national de la pauvreté, récemment publié. Emilie Rosenstein et Naël Froehlich de la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne ont expliqué comment la crise du Covid-19 a mis en évidence des points aveugles de la politique sociale. Oliver Hümbelin et Rulla Sutter, de l'Institut de sécurité sociale et de politique sociale de la Haute école spécialisée bernoise, ainsi qu'Ismail Mahmoud, travailleur social chez Caritas des deux Bâle, ont démontré que les ONG pouvaient encore mieux servir de système d'alerte sociale précoce.

Faits et chiffres sur la pauvreté en Suisse