Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Les routes resteront l'épine dorsale de notre infrastructure de transport à l'avenir

Vernier/Ostermundigen

Les infrastructures de transport sont à bout de souffle dans de nombreux endroits. Le rapport publié aujourd'hui par Ulrich Weidmann, professeur à l'EPF de Zurich, jette les bases d'une hiérarchisation globale des infrastructures tous modes confondus. Le Conseil fédéral et le Parlement doivent désormais tirer les bonnes conclusions. Le réseau de routes nationales assure près de la moitié des déplacements totaux et notamment les trois quarts des kilomètres parcourus par les véhicules de transport routier de marchandises. Sans développement ciblé de l'infrastructure routière, le système risque de s'effondrer. Il reste également à déterminer si le programme " Transports 2045 " prend suffisamment en compte les évolutions technologiques liées aux véhicules autonomes dans les transports publics.

Pour que le système de transport suisse puisse continuer à jouer son rôle pour la population et l'économie à l'avenir, il faut investir dans la route et le rail. Le rapport publié aujourd'hui par Ulrich Weidmann, professeur à l'EPF de Zurich, constitue une base importante pour le développement des infrastructures de transport. Il est particulièrement positif que le rapport recommande de raccourcir les procédures de planification et d'autorisation. Les démarches actuelles, souvent très longues, mettent en péril l'extension nécessaire des infrastructures.

Dans les futurs projets d'extension, il faudra tenir compte de l'immense tâche qui incombe au réseau des routes nationales. Bien qu'elles ne représentent que 3 % de la longueur totale du réseau, elles concentrent

45 % de l'ensemble des véhicules-kilomètres et plus de 70 % de ceux parcourus par le trafic poids lourds. La charge croissante sur ces routes entraîne davantage d'embouteillages et une surcharge chronique des points névralgiques. Des extensions ciblées sont indispensables pour que le réseau reste performant. Au cours des dernières années, le trafic individuel a augmenté d'environ 2 % par an. La croissance démographique et le développement de la mobilité ne font qu'augmenter le volume du trafic. Il faut en tenir compte en réalisant rapidement les projets routiers dans les zones très fréquentées. Depuis 2008, à peine 17 kilomètres d'autoroute ont été construits, alors même que le volume du trafic a doublé.

Dans la planification future des infrastructures, il conviendra également de tenir compte du développement des véhicules autonomes. L'usage accru de navettes autonomes influencera fortement l'avenir des transports publics.

Les responsables politiques doivent tirer les bonnes conclusions

Il incombe désormais au monde politique de tirer les conclusions appropriées du rapport et de faire avancer avec détermination les projets d'extension capables de rassembler une majorité. Comme il est urgent d'agir et que la réalisation d'infrastructures s'étend sur plusieurs années, il ne faut pas perdre de temps. Une approche commune des projets en faveur de la route, du rail et des agglomérations permettrait de moderniser efficacement les infrastructures suisses pour les années à venir.

Dans la perspective des débats politiques à venir, le TCS tient absolument à ce que les fonds destinés à la route (FORTA) et au rail (FIF), qui ont fait leurs preuves, soient reconduits. Des réductions dans ces fonds, ancrés dans la Constitution, affaibliraient considérablement le système de transport suisse. Si les infrastructures sont négligées, c'est l'ensemble de la société qui en pâtira.

Le rapport du professeur Ulrich Weidmann constitue une base utile pour la politique des transports à venir. Pour une mise en oeuvre efficace, il appartient désormais au Conseil fédéral et au Parlement d'assumer leurs responsabilités. Le TCS continuera à s'engager, en tant que partenaire constructif, en faveur de solutions qui garantissent la liberté de choix du moyen de transport.