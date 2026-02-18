InstallerGroup Schweiz AG

BP Elektro AG rejoint InstallerGroup Suisse



InstallerGroup Suisse renforce sa présence sur le marché suisse avec l'acquisition de BP Elektro AG, basée à Dietikon. Grâce à cette transaction, InstallerGroup Suisse compte désormais quatre sociétés opérationnelles.

BP Elektro AG propose une large gamme de services d'installation électrique et compte parmi ses clients des entreprises de premier plan, notamment des hôpitaux, des grandes banques et des groupes énergétiques. Fondée en 2020, l'entreprise emploie 65 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 16 millions de francs suisses. BP Elektro AG continuera à fonctionner de manière indépendante sous sa direction actuelle.

Avec cette acquisition, InstallerGroup Suisse emploie désormais plus de 200 personnes.

BP Elektro AG complète InstallerGroup Suisse en lui apportant de solides compétences dans les domaines des installations électriques, de l'automatisation des bâtiments et des solutions d'énergie renouvelable, et aide ses clients à répondre aux exigences techniques et énergétiques de plus en plus strictes dans la construction et la rénovation de bâtiments.

Premtim Dema, président de la direction de BP Elektro AG, déclare :

" Rejoindre InstallerGroup nous offre une plateforme solide à long terme tout en nous permettant de rester fidèles à notre identité d'entreprise. Cela renforce notre capacité à réaliser des projets complexes et à développer davantage nos compétences. "

Boris Bischoff, PDG d'InstallerGroup Suisse, ajoute :

" BP Elektro AG est une entreprise bien gérée, dotée d'une solide expertise technique et d'une excellente réputation. Nous sommes ravis d'accueillir un nouveau partenaire de grande qualité au sein d'InstallerGroup Suisse. "

À propos d'InstallerGroup

InstallerGroup est l'un des principaux fournisseurs dans le domaine de la technique du bâtiment, tous corps de métiers confondus, au Danemark et en Suisse, avec environ 2150 personnes employées. Le groupe se compose d'entreprises indépendantes bénéficiant d'une forte présence locale et d'un solide savoir-faire technique. Ces entreprises proposent des solutions dans les domaines du sanitaire, du chauffage, de la ventilation/climatisation, de la réfrigération et de l'électricité, ainsi que dans certains domaines spécialisés tels que les systèmes d'extinction automatique, l'optimisation énergétique, l'automatisation des bâtiments, les infrastructures en fibre optique et l'installation de panneaux solaires. L'objectif du groupe est d'être un partenaire privilégié dans la transition énergétique. InstallerGroup est détenu par ses entreprises partenaires et par FSN Capital, une société de capital-investissement leader en Europe du Nord.

www.installergroup.ch

À propos de BP Elektro AG

Fondée en 2020 à Dietikon, BP Elektro AG est spécialisée dans les installations électriques, l'automatisation des bâtiments et les énergies renouvelables (photovoltaïque). L'entreprise mise sur des solutions sur mesure à la pointe de la technologie et emploie 65 personnes. BP Elektro AG est dirigée par une équipe composée de Premtim Dema (président) et Beat Gasser.

www.bp-elektro.ch