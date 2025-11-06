Allianz Suisse

Plus de sécurité dans le sport de bobsleigh : baisser la tête ne suffit pas

Le Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) et Allianz travaillent sur un concept global pour améliorer la sécurité des athlètes.

Première mondiale : le prototype du traîneau de sécurité Allianz avec le système HIP pour la protection intégrée de la tête a été présenté pour la première fois au public.

Présentation de nouveaux concepts pour un système de sécurité pour les athlètes dans le bobsleigh.

Le Centre Allianz pour la Technologie (AZT) apporte son expertise en matière de sécurité automobile et de sport automobile pour établir de nouvelles normes de sécurité dans le sport de bobsleigh en collaboration avec le BSD.

Dans le sport de bobsleigh, des accidents surviennent régulièrement, entraînant des blessures graves pour les occupants. Lors de la conférence de presse annuelle de l'Association allemande de bobsleigh et de luge (BSD) au Centre Allianz pour la Technologie (AZT), l'association et les experts de l'AZT ont présenté les idées et les résultats de recherche actuels pour améliorer la sécurité des occupants du bobsleigh. Outre la présentation des athlètes en route pour leurs premiers tests de conduite en vue des Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026, le point culminant était la première mondiale du traîneau de sécurité Allianz avec le nouveau système HIP (Head Impact Protector) pour éviter les blessures à la tête des athlètes.

Concept de sécurité global pour augmenter la sécurité des athlètes

" Nous sommes des experts en sécurité des occupants dans les voitures et pouvons transférer ces principes au sport de bobsleigh. Les bobs actuels sont comparables, en termes de sécurité, à des voitures ouvertes des années 60. C'est pourquoi nous développons, en collaboration avec le BSD, un concept de sécurité global. Celui-ci comprend à la fois la protection de la tête, la prévention de l'éjection des athlètes après un accident, la possibilité de ralentir le bobsleigh, ainsi que l'amélioration des vêtements de protection et du casque ", explique Carsten Reinkemeyer, responsable de la recherche en sécurité à l'AZT.

Dans un premier temps, depuis janvier de cette année, le traîneau de sécurité Allianz a été utilisé pour analyser les conditions de piste de bobsleigh de plus en plus exigeantes dans le monde entier. Les résultats ont été très bien accueillis par les pilotes et les associations et ont déjà été utilisés lors des courses de la saison passée. Dans un deuxième temps, sur la base de ces connaissances, les premières idées et un prototype du traîneau de sécurité Allianz peuvent maintenant être développés, qui sont actuellement discutés avec les commissions sportives et matérielles de l'IBSF. L'accent est actuellement mis sur deux thèmes de sécurité centraux : la protection de la tête et la sécurisation des athlètes dans le bobsleigh.

Première mondiale : système HIP pour une meilleure protection de la tête

Une nouvelle cellule de sécurité dans le bobsleigh doit empêcher les impacts directs sur les occupants. Elle garantit un espace sécurisé pour les athlètes. La conception ouverte du bobsleigh nécessite, similaire à un cabriolet, où une zone de sécurité sans structure de toit est créée par le cadre du pare-brise avant et le arceau arrière, une structure avant et arrière qui peut éloigner les forces des athlètes. Nouveau dans le bobsleigh à cet effet est le Head Impact Protector (HIP) à l'avant, qui protège directement la tête de la pilote ou du pilote. L'extension de cette protection pour les pousseurs sera assurée dans une étape ultérieure par des barres de poussée arrière élevées, de sorte qu'un espace sécurisé supplémentaire soit disponible pour tous les occupants.

" Pour la protection de la tête, il était essentiel qu'une intégration structurelle soit d'abord facilement possible dans les bobs existants, pour garantir la mise en oeuvre par toutes les équipes internationales. C'est pourquoi une exécution largement standardisable doit être trouvée. De plus, la mobilité des athlètes ne doit pas être entravée lors de l'entrée critique dans le bobsleigh ", déclare Reinkemeyer.

Ce travail de développement est réalisé par l'Institut de recherche et de développement d'équipements sportifs (FES) à Berlin, qui fabrique traditionnellement les bobs pour le BSD et peut donc idéalement intégrer les connaissances sur les exigences structurelles du bobsleigh.

Sécurité des athlètes dans le bobsleigh

Le deuxième aspect de sécurité, la sécurisation des athlètes, pose également des exigences élevées en matière de développement conceptuel, car le sport de bobsleigh est caractérisé par une phase de départ très dynamique et n'est donc pas compatible avec les solutions de ceinture automobile habituelles. Le dispositif de sécurité est développé sous la direction du Centre Allianz pour la Technologie, qui coopère avec l'Université technique de Munich (TUM) pour résoudre cette tâche complexe. Actuellement, les conceptions sont discutées avec des pilotes actifs de différents pays pour trouver une solution optimale et acceptée par toutes les parties impliquées.

" Cette sécurisation doit fonctionner dans des délais extrêmement courts dans des conditions spatiales très étroites et ne doit pas entraver la liberté de mouvement au départ. Néanmoins, l'introduction de la force doit être ciblée sur les structures osseuses de l'athlète pour maintenir son centre de gravité sous contrôle. Les conceptions actuelles prévoient donc une division en une partie liée au maillot et une partie fixée dans le bobsleigh, qui doivent également être adaptées aux positions individuelles dans le bobsleigh ", explique Carsten Reinkemeyer. " Ces mesures visent à empêcher que les athlètes, après des impacts de force élevés ou en cas d'incapacité à agir, ne soient éjectés du bobsleigh ou de la cellule de sécurité et ne soient ensuite mis en danger par le bobsleigh, comme nous l'avons vu par exemple lors de l'accident de Sandro Michel. "

Quelles sont les prochaines étapes :

Le concept d'une meilleure protection de la tête a été présenté aujourd'hui au Centre Allianz pour la Technologie à l'aide d'un modèle de démonstration. Ensuite, il doit encore être conçu structurellement. Les modifications structurelles à l'arrière et les mesures de sécurisation des athlètes dans le bobsleigh sont actuellement en cours de discussion avec les athlètes et les experts de l'IBSF. Seul l'ensemble des trois mesures de sécurité répond aux exigences d'une sécurité optimale pour les athlètes.

" Nous sommes fiers de collaborer avec Allianz dans ce projet pour améliorer la sécurisation des athlètes ", déclare Thomas Schwab, président du BSD. " Le sport de bobsleigh est la Formule 1 des sports d'hiver et en tant que sport d'hiver le plus rapide, les dangers restent très réels. Alors que la sécurité des pistes a été travaillée avec succès, il est maintenant temps d'optimiser la sécurité du bobsleigh lui-même. Ces étapes complémentaires ont également toujours été entreprises conjointement dans le sport automobile. Grâce à la coopération avec Allianz et les experts de l'IBSF, nous combinons notre expérience avec l'expertise du Centre Allianz pour la Technologie. Avec cette coopération, le sport de bobsleigh fait un grand pas en avant en matière de sécurité. Nous voulons protéger nos athlètes et nous assurer que la performance ne se fait jamais au détriment de la sécurité. "

" Le sport de bobsleigh est très complexe et de nombreux facteurs contribuent à la sécurité. Grâce à l'initiative du BSD, nous avons avec Allianz une équipe de haute compétence et d'expérience, qui nous offre de nouveaux aperçus dans notre sport. Nous nous réjouissons de cette coopération avec un acteur mondial tel qu'Allianz ", déclare le président de l'IBSF, Ivo Ferriani.

Pour Allianz, plus qu'un simple sponsoring sportif

En tant qu'assureur, Allianz se tient pour la prévention et la sécurité. En tant que partenaire des mouvements olympiques et paralympiques, il était important pour Allianz de présenter les améliorations avant le début des Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026.

" Nous voulons, avec le BSD et l'IBSF, établir une norme de sécurité mondiale dans le sport de bobsleigh pour éviter les blessures graves des athlètes. Ainsi, nous élargissons notre sponsoring de marque par l'expertise de notre Centre Allianz pour la Technologie en apportant un soutien concret à ce sport rapide. Avec ce partenariat, nous ne sommes pas seulement des promoteurs, mais nous devenons également des co-créateurs de la sécurité dans un sport olympique d'hiver ", déclare Eike Bürgel, responsable mondial du programme olympique et paralympique chez Allianz SE.

L'engagement va au-delà de la piste de glace. Grâce au partenariat avec l'Association allemande de bobsleigh et de luge, Allianz élargit son engagement large pour le sport de haut niveau et de masse. Allianz est un partenaire stratégique des mouvements olympiques et paralympiques et a contribué à la réussite des Jeux Olympiques de Paris 2024. Allianz accompagnera également de près les Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026. Depuis de nombreuses années, elle est également partenaire du FC Bayern et sponsor des équipes masculines et féminines du club. En plus de ces partenariats mondiaux, Allianz soutient en Allemagne de nombreux clubs locaux, du basket féminin d'Alba Berlin au club de hockey de Mannheim. L'accent est particulièrement mis sur le travail avec les enfants et les jeunes. Allianz promeut également le sport et le mouvement chez les jeunes à travers l'initiative MoveNow.