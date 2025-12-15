SRG SSR

La SSR et la Chaîne du Bonheur organisent une campagne de solidarité pour les enfants victimes de violence

Berne (ots)

La SSR et la Chaîne du Bonheur organisent en fin d'année une action de solidarité pour les enfants victimes de violence. Avec des contenus de programme variés provenant de toutes les régions linguistiques et une journée nationale de solidarité le 18 décembre, le public sera sensibilisé sur le sujet et appelé à apporter son soutien.

Des millions d'enfants sont victimes de violence, d'exploitation, de conflits et de négligence, en Suisse également. Aujourd'hui, un enfant sur six vit dans une zone de conflit, un sur deux dans une situation de crise sans accès à l'éducation et un sur cinq doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans notre pays également, on estime que 30 000 à 50 000 enfants sont pris en charge chaque année pour cause de maltraitance ou de négligence; près d'un sur cinq subit régulièrement des violences psychologiques.

Pour attirer l'attention sur cette situation et mobiliser des soutiens, la Chaîne du Bonheur lance du 15 au 20 décembre, avec le soutien de la SSR, la semaine de solidarité pour les enfants en situation de crise en Suisse et à l'étranger. Le temps fort sera la journée nationale de solidarité du 18 décembre. Au cours de cette semaine, les chaînes de la SSR couvriront en profondeur la situation des enfants concernés et lanceront un appel aux dons. Tous les fonds récoltés pendant la semaine de solidarité sont intégralement reversés aux projets des organisations partenaires de la Chaîne du Bonheur. En Suisse, ces fonds permettent de proposer des espaces protégés pour les femmes et les enfants, un soutien psychologique ainsi que des offres de prévention; à l'étranger, ils profitent à des projets au Proche-Orient, en Amérique latine, dans la région du Sahel et en Asie du Sud - par exemple pour l'éducation, la protection contre l'exploitation et la création d'espaces sûrs pour les enfants.

Participation de l'ensemble des régions linguistiques

Durant cette semaine, les enfants en situation de crise en Suisse et à l'étranger sont au centre des reportages de la SSR. La RTS accompagne l'action avec "Coeur à Coeur" du 13 au 19 décembre et, pour la 10e édition, se déplace avec un studio mobile sur sept sites en Suisse romande, notamment à Sion, La Chaux-de-Fonds et Biel/Bienne.

SRF 3 sera également présente en différents lieux avec un studio mobile dans le cadre de l'action "Gib es Härz" et couvrira l'action du 17 au 20 décembre depuis Berne et Lucerne. Les temps forts des émissions en direct seront plusieurs concerts de musiciens et musiciennes suisses, dont plusieurs lauréat.es du prix "SRF 3 Best Talent". Lors de la journée nationale de solidarité, Radio SRF 1 diffusera des reportages en continu depuis la centrale téléphonique, tandis que des formats comme le "Tagesschau", "10vor10" et "Schweiz Aktuell" aborderont la situation des enfants concernés sous différents angles. La semaine se terminera par l'émission "Happy Day", qui abordera également le sujet et annoncera le montant final des dons. La RSI, RTR et SWI swissinfo.ch consacreront également des reportages à la protection de l'enfance en Suisse et au niveau international, et en particulier lors de la journée de solidarité.

La SSR et la Chaîne du Bonheur

La Chaîne du Bonheur et la SSR sont liées par une longue histoire commune. Pendant plus de 30 ans, la fondation a fait partie de la SSR avant de devenir indépendante en 1983. Aujourd'hui, la Chaîne du Bonheur collecte des fonds pour les personnes dans le besoin et soutient les projets de 26 organisations partenaires suisses accréditées dans des régions en crise du monde entier ainsi que diverses institutions en Suisse. Pendant l'action de solidarité, les stations radio et chaînes TV de la RSI, de RTR, de la RTS et de SRF consacrent une grande partie de leur temps d'antenne aux activités de la Chaîne du Bonheur. Elles couvrent l'action, appellent à la solidarité, accompagnent les centres de collecte et informent en permanence sur le niveau des dons. Pour en savoir plus sur la Chaîne du Bonheur, lire l'article "Chaîne du Bonheur: moteur de la solidarité et modèle pour des collectes de fonds efficaces".