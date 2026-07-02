Hotel Hof Weissbad

Resort Hof Weissbad baut ambulante Tagesangebote unter Appenzell Health aus.

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Prävention soll frühzeitig ansetzen und sich gut in den Alltag integrieren lassen. Das Resort Hof Weissbad erweitert deshalb seine ambulanten Tagesangebote unter der Gesundheitsmarke Appenzell Health. Die medizinisch fundierten Angebote richten sich an Gäste, Menschen aus der Region, Hausärztinnen und Hausärzte sowie Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden gezielte Regeneration, Entschleunigung und neue Gesundheitsimpulse ermöglichen möchten.

Medienmitteilung Resort Hof Weissbad

Juli, 2026

Gesundheit frühzeitig stärken: Resort Hof Weissbad erweitert ambulante Angebote mit Appenzell Health

Wer heute in seine Gesundheit investiert, möchte dies zunehmend bewusst, frühzeitig und ohne zwingend mehrere Tage Ferien einzuplanen. Diese Entwicklung erleben wir auch im Resort Hof Weissbad. Immer mehr Gäste und Menschen aus der Region suchen nach medizinisch fundierten Angeboten, die sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen und dabei helfen, präventiv und vorsorglich etwas für die eigene Gesundheit zu tun.

«Aus diesem Grund bauen wir unsere ambulanten Tagesangebote gezielt aus und bündeln sie unter der Gesundheitsmarke Appenzell Health. Unser Ziel ist es nicht, einzelne Behandlungen in den Vordergrund zu stellen. Vielmehr möchten wir Menschen dabei unterstützen, ihre Gesundheit besser zu verstehen, persönliche Potenziale zu erkennen und rechtzeitig aktiv zu werden» sagt Thomas Möderndorfer. Auch Empfehlungen von Hausärztinnen und Hausärzten sind dabei willkommen, wenn Patientinnen und Patienten gezielt von einem präventiven Gesundheitsangebot im Resort Hof Weissbad profitieren können.

Die neuen Tagesangebote verbinden medizinische Kompetenz mit persönlicher Begleitung. Je nach individueller Fragestellung stehen Gesundheits-Checks, Analysen, Regenerationsangebote sowie weitere präventive Leistungen zur Verfügung. Entscheidend ist dabei nicht das einzelne Angebot, sondern der Nutzen für den Gast: eine persönliche Standortbestimmung und konkrete Empfehlungen, die sich nachhaltig in den Alltag übertragen lassen.

Mit Appenzell Health verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Die vier Bereiche Bewegung, Ernährung, Entspannung und Bewusstsein bilden die Grundlage unserer Gesundheitsphilosophie. So entsteht für jeden Gast ein individuelles Präventionsangebot statt einer standardisierten Lösung. Dabei kann bereits eine kurze Auszeit von drei bis fünf Tagen viel bewirken: Abstand vom Alltag, bewusste Erholung und neue Impulse helfen, körperlich und mental wieder in Balance zu kommen.

Die Angebote richten sich nicht nur an Privatpersonen, sondern auch an Unternehmen und HR-Abteilungen, die ihren Mitarbeitenden einen gezielten Zugang zu Prävention und Regeneration ermöglichen möchten. Besonders Kadermitarbeitende, die eine bewusste Entschleunigung benötigen, können im Resort Hof Weissbad neue Kraft schöpfen, um anschliessend gestärkt und fokussiert wieder durchzustarten.

«Gesundheit beginnt für mich lange bevor eine Krankheit entsteht. Genau deshalb haben wir unsere ambulanten Tagesangebote unter Appenzell Health weiterentwickelt. Wir möchten Menschen einen einfachen Zugang zu hochwertiger Prävention ermöglichen – persönlich, medizinisch fundiert und ohne grossen Zeitaufwand.»

Thomas Möderndorfer - Direktor Gesundheitszentrum Resort Hof Weissbad

Resort Hof Weissbad

Departement Marketing

Tel. +41 (0)71 798 80 80

marketing@hofweissbad.ch

www.hofweissbad.ch