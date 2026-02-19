Hotel Hof Weissbad

JIVITA im Resort Hof Weissbad

Neu macht sich das Resort Hof Weissbad gemeinsam mit JIVITA, dem Zentrum für integrative Medizin, stark für Frauengesundheit. Mit viel Herzblut wurde gemeinsam ein Retreat konzipiert, dass Frauen mit Wissen, Wohlbefinden und Genuss gestärkt durch die Wechseljahre gehen lässt.

Retreat «Gestärkt durch die Wechseljahre»

Vom 6. bis 10. Mai 2026 erwarten die Teilnehmerinnen Wissensvermittlung & Vorträge, persönliche Beratung durch kompetente Ärzte und Ärztinnen, Behandlungen und Kurse, Genuss, Leichtigkeit und Entspannung mit Zeit für sich selbst. Umgeben von heilender und kraftspendender Natur, in herzlicher Atmosphäre im Resort und bei kulinarischem Genuss.

Der Mensch steht im Mittelpunkt, daher gibt es nur limitierte Plätze.

Vorgängig dazu gibt es einen öffentlichen Vortrag am 11. März 2026 ab 17:30 Uhr im Seminarpark des Resort Hof Weissbad, an dem Dr. med. Janna Scharfenberg wertvolle Tipps zu den Wechseljahren gibt. Im Anschluss sind alle zum Apéro eingeladen.

