Rückkehr nach Magdeburg: Start der neuen Folgen "Hartz und herzlich" aus Magdeburg

Micky steht vor der Wohnungslosigkeit

Franzis und Markus Familie erwartet große Veränderungen

Neue Folgen von "Hartz und herzlich" aus Magdeburg ab 9. September, immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

"Hartz und herzlich" kehrt zurück nach Magdeburg! In dieser Folge bangt Micky um seine Wohnung, weil er seinen Bürgergeldantrag versäumt hat. In Schönebeck steht die Familie von Franzi und Markus vor einem Umbruch: Tochter Lisa will ausziehen, doch Onkel Renés Gesundheitszustand stellt die kurz vorher gefassten Pläne infrage. Dennis kämpft als alleinerziehender Vater mit finanziellen Sorgen, während er versucht, seinem Sohn Bryan ein gutes Leben zu ermöglichen. Eine neue Folge "Hartz und herzlich" aus Magdeburg - am 9. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

In Magdeburg kämpft der 44-jährige Micky derzeit mit schwerwiegenden Problemen. Er steht kurz davor, seine Wohnung zu verlieren. Er ist selbst schuld an dieser Misere, weil er seinen Bürgergeldantrag nicht verlängert hat, sodass die Mietzahlungen vom Amt eingestellt wurden. Wird Micky auf der Straße landen oder findet er eine Lösung?

In Schönebeck leben Franzi und Markus gemeinsam mit ihren sechs Kindern und Onkel René. Doch die Familie steht vor einer großen Veränderung. Franzis älteste Tochter Lisa möchte mit ihrem Verlobten Leon in eine eigene Wohnung ziehen. Das Verhältnis zwischen dem 22-Jährigen und Familienoberhaupt Franzi ist angespannt und alle sehnen sich nach einer räumlichen Veränderung. Aber der Gesundheitszustand von Onkel René rückt die Umzugspläne in den Hintergrund.

Dennis kümmert sich allein um die Erziehung seines Sohnes Bryan. Der lebhafte Drittklässler hält das Familienleben auf Trab. Der alleinerziehende Vater versucht, seinem Kind trotz Bürgergeld alles zu ermöglichen, dennoch ist das Geld oft knapp. Eine Rechnung über nicht gezahlte Mieten sorgt bei Dennis für unruhige Nächte. Kann Dennis dieses Unheil abwenden?

Über "Hartz und herzlich ":

Durch persönliche Geschichten, emotionale Momente und die ungeschönte Lebensrealität gewährt "Hartz und herzlich" Einblicke in den Alltag von Menschen aus verschiedenen Regionen Deutschlands, die unter schwierigen Bedingungen mit Arbeitslosigkeit, begrenzten Bildungschancen und finanziellen Engpässen kämpfen. Trotz der Widrigkeiten möchten sie ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht aufgeben.