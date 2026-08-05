AKKO

Ein Jahrzehnt jenseits aller Grenzen: AKKO feiert 10-jähriges Jubiläum mit neuen Produkten für Europa und Präsentation auf der IFA 2026

Bild-Infos

Download

SHENZHEN, China (ots)

Vor zehn Jahren war AKKO davon überzeugt, dass hervorragende Peripheriegeräte mehr sein sollten als nur Werkzeuge. Sie sollen Produktivität, Kreativität und persönlichen Ausdruck miteinander verbinden.

In den letzten zehn Jahren hat sich das Leben am Desktop weiterentwickelt. Da sich Arbeit, Gaming, Kreativität und Unterhaltung zunehmend überschneiden, erwarten Nutzer von Peripheriegeräten, dass sie Leistung bieten, sich an unterschiedliche Szenarien anpassen, sich nahtlos in den Alltag einfügen und den individuellen Stil zum Ausdruck bringen. AKKO erweitert weiterhin die Grenzen in den Bereichen Produkt, Technologie und Benutzererlebnis. Von mechanischen Tastaturen bis hin zu einem kompletten Desktop-Ökosystem konzentriert sich AKKO weiterhin auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer und schafft ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Ästhetik und Personalisierung, damit die Technologie jedem Lebensstil gerecht wird.

Anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums führt AKKO neue Produkte in Europa ein. Die neuen ISO-Tastaturen 5075 und 5108 bieten mechanische Konfigurationen sowie die V5-Magnetschalter der nächsten Generation. Sie sind für europäische ISO-Layouts konzipiert und bieten lokalisierte Tastenkappen in Deutsch, Französisch, Spanisch und anderen Sprachen, wodurch Arbeit, kreatives Schaffen und Wettkampf-Gaming natürlicher werden.

Die mechanischen Modelle verwenden eine eintastige, geschlitzte Leiterplatte und eine flexible PC-Platte für weichere Tastenanschläge. Fünf Schichten interner Dämpfung reduzieren Hohlraumgeräusche und strukturelle Resonanzen und sorgen so für einen klareren, volleren Klang und ein verfeinertes Tippgefühl. Tastenkappen mit MOA-Profil und Sublimationsdruck sorgen für langlebige Beschriftungen, während ein 8.000-mAh-Akku eine längere kabellose Nutzung ermöglicht.

Für Wettkampfspieler unterstützen die V5-Hall-Effekt-Modelle eine „Rapid-Trigger"-Präzision von 0,001 mm und eine 8K-Abtastrate im kabelgebundenen und im 2,4-GHz-Funkmodus, was schnellere Reaktionen bei raschen Richtungswechseln und wiederholten Eingaben ermöglicht. Eine Dichtungshalterung und eine Aluminiumplatte sorgen für eine stabile magnetische Erfassung und reduzieren gleichzeitig das bei magnetischen Tastaturen häufig auftretende steife Gefühl. Die RGB-Beleuchtung mit zwei Einstellungsstufen erzeugt einen volleren, vielschichtigen visuellen Effekt, während der 10.000-mAh-Akku bis zu 32 Stunden ununterbrochene kabellose Nutzung bei voller RGB-Helligkeit ermöglicht.

Die kabellose Gaming-Maus Echo und das Gaming-Headset VERGE S9 Master feiern ihr Debüt in Europa und schaffen so ein komplettes Desktop-Ökosystem, das Eingabe, Steuerung und Immersion für Produktivität, Wettkampf und Unterhaltung vereint.

AKKO wird die neuen Produkte im September auf der IFA 2026 in Berlin in Halle 7.2b, Stand 110, vorstellen.

„Beyond Boundaries" ist mehr als nur das Jubiläumsthema von AKKO. Es steht für das Engagement des Unternehmens, Grenzen in den Bereichen Technologie, Design und Erlebnis zu überwinden. AKKO wird gemeinsam mit Nutzern weltweit weiterhin freiere und individuellere Desktop-Erlebnisse erforschen und so jedem helfen, seinen eigenen digitalen Raum zu schaffen.

Entdecken Sie weitere AKKO-Produkte und Überraschungen unter akkogear.eu sowie unter akkogear.de.