Akko stellt auf der IFA 2025 die „Year of the Snake"-Tastatur vor und beschleunigt die globale Magnetschalterstrategie

Der globale Peripheriegeräte-Innovator Akko hat auf der IFA 2025 in Berlin offiziell seine neueste Kreation, die mechanische Tastatur „Year of Snake", vorgestellt. Nach dem Erfolg der letztjährigen, hochgelobten „Year of the Dragon"-Tastatur setzt die neue Version Akkos Vision fort, kulturelles Erbe mit modernem Industriedesign zu vereinen. Die Markteinführung erregte große Aufmerksamkeit bei Spielern, Enthusiasten und Medien auf der ganzen Welt, was Akkos Position an der Spitze der Innovation in der Peripherieindustrie weiter unterstreicht.

Die Akko-„Year of Snake"-Kollektion umfasst drei einzigartige Designs, wobei die kultigste Version von Xuanwu inspiriert ist, einer mythischen Figur, die in der chinesischen Kultur Weisheit und Schutz symbolisiert. Mit einem Gehäuse aus einer CNC-Aluminiumlegierung, aufwändigen Gravurtechniken sowie einer fein abgestimmten Dichtungshalterung spiegelt die Tastatur die außergewöhnliche Handwerkskunst von Akko wider. In Kombination mit dem ergonomischen Alice-Layout und den Premium-Schaltern von Akko bietet sie sowohl kulturelles Storytelling als auch ein komfortables Tipperlebnis, das sich ideal für den Dauereinsatz eignet.

In der Zwischenzeit beschleunigt Akko die Innovation sowie die globale Einführung seiner Magnetschalter-Produktlinie, die durch zwei Vorzeigemodelle hervorgehoben wird – den M1 V5 TMR und den MOD 007 V5 HE. Beide bieten eine Reaktionsgeschwindigkeit auf E-Sports-Niveau sowie ein Tipp- und Spielerlebnis der Spitzenklasse. Wichtig ist, dass diese beiden Vorzeigemodelle auch in ISO-Versionen erhältlich sein werden, um den Bedürfnissen internationaler Nutzer noch besser gerecht zu werden. Akkos magnetische Schaltertechnologie umfasst derzeit sowohl HE- als auch TMR-Lösungen und wird ständig auf mehrere Layouts erweitert – einschließlich 60 %, 68 %, 75 % TKL und Alice – um die vielfältigen Anforderungen von wettbewerbsorientierten Spielern sowie Entwicklern weltweit zu erfüllen.

Neben der Magnetschaltertechnologie stellte Akko auf der IFA auch zwei neue High-End-Produktserien vor – die Gem- und Mineral-Serie. Diese Serien erweitern die Designsprache der Marke, zeigen Akkos Fähigkeit, künstlerische Ästhetik mit fortschrittlicher Technik zu verschmelzen, und bieten Nutzern ein völlig neues Erlebnis.

Akko feiert sein neunjähriges Bestehen und die Marke bleibt einer doppelten Vision verpflichtet: Wir lassen uns von der traditionellen Kultur sowie von zeitgenössischen Trends inspirieren, um Produktinnovationen voranzutreiben, und sind gleichzeitig führend im Bereich der Weiterentwicklung und Anwendung der Magnetschaltertechnologie. Durch die Verschmelzung von Tradition und Innovation zeigt Akko, dass Tastaturen nicht nur funktionale Werkzeuge sind, sondern auch kulturelle Ausdrucksformen, leistungsorientierte Instrumente sowie Symbole der Individualität.

Akko lädt alle Besucher herzlich ein, auf der IFA 2025, Halle 5.2, Stand 143, seine neuesten Innovationen aus erster Hand zu erleben.

Weitere Informationen finden Sie auf akkogear.eu oder akkogear.de.

