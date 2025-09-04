PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Qingdao Thunderobot Technology Co., Ltd mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Qingdao Thunderobot Technology Co., Ltd

Entfessle Dein Spiel: Thunderobots episches IFA 2025-Debüt!

  • Video-Infos
  • Download

Mach Dich bereit für das nächste Level des Gamings! Auf der IFA 2025 in Berlin präsentiert Thunderobot seine neuesten High-Performance-Gaming-Laptops sowie ein vollständiges Ökosystem innovativer Peripheriegeräte. Wir zeigen nicht nur Produkte - wir schaffen ein intelligentes, immersives Gaming-Erlebnis für alle Spielerinnen und Spieler. Besuche uns vom 5. bis 9. September im Messegelände Berlin, Deutschland, und erlebe bahnbrechende Gaming-Technologien - und entdecke mit uns die grenzenlosen Möglichkeiten des Spielens von morgen! Weitere Informationen unter https://www.presseportal.de/nr/180822

Qingdao, China (ots)

Mach Dich bereit für das nächste Level des Gamings! Auf der IFA 2025 in Berlin präsentiert Thunderobot seine neuesten High-Performance-Gaming-Laptops sowie ein vollständiges Ökosystem innovativer Peripheriegeräte.

Wir zeigen nicht nur Produkte - wir schaffen ein intelligentes, immersives Gaming-Erlebnis für alle Spielerinnen und Spieler.

Besuche uns vom 5. bis 9. September im Messegelände Berlin, Deutschland, und erlebe bahnbrechende Gaming-Technologien - und entdecke mit uns die grenzenlosen Möglichkeiten des Spielens von morgen!

Kontakt:

Matt Chan
Tel.: 0086 532-80991100
E-Mail: mattchan@thunderobot.com

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Qingdao Thunderobot Technology Co., Ltd mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren