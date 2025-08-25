Flyerline Schweiz AG

Pressemitteilung: Flyerline Schweiz AG an der Fachpack in Nürnberg

Innovation trifft Nachhaltigkeit: Flyerline zeigt auf der Fachpack 2025 das gesamte Spektrum moderner Verpackungs- und POS-Lösungen

Fachpack Nürnberg, 23. - 25. September 2025

Flyerline Stand: Halle 4 | Stand 4-323

Die Flyerline Schweiz AG, eine der führenden Online-Druckereien und Verpackungsspezialisten der Schweiz, präsentiert sich vom 23.–25. September 2025 auf der FACHPACK in Nürnberg mit ihrem gesamten Leistungsspektrum: von cleveren Standardlösungen bis zu hochindividuellen Entwicklungen – alles aus einer Hand, mit eigener Entwicklung, Produktion und Veredelung unter einem Dach. Durch die vollständige Abwicklung in den eigenen Produktionshallen kann Flyerline schnell auf Kundenwünsche reagieren, höchste Qualität sichern und auch komplexe Projekte termingerecht realisieren.

Besucherinnen und Besucher finden Flyerline in Halle 4, Stand 4-323.

Vielfalt, die Marken sichtbar macht

Flyerline vereint industriellen Digitaldruck mit Entwicklungskompetenz. So entstehen Verpackungen aus Voll- und Wellkarton, flexible Verpackungslösungen sowie aufmerksamkeitsstarke POS-Materialien, die funktional und nachhaltig sind – und dank variabler Druckbilder innerhalb einer Auflage neue Möglichkeiten für eine erfolgreiche Markenkommunikation eröffnen.

Highlights am Stand 4-323

• Voll- und Wellkarton-Verpackungen: Recyclingfähige Standard- und Sonderlösungen, individuell bedruckbar für maximale Markenpräsenz.

• Nachhaltige flexible Verpackungen: Standbodenbeutel aus Monomaterialien oder in Papieroptik – recyclingfähig, vielseitig konfigurierbar (z. B. Aromaventil, Euroloch, Zipper) und vollflächig bedruckbar.

• POS-Displays: Von standardisierten Präsentationssystemen bis zu massgeschneiderten Konzepten – flexibel einsetzbar am Point of Sale.

„Unser Anspruch ist, für jedes Produkt die passende Verpackungs- oder POS-Lösung zu entwickeln – massgeschneidert, markenstark und nachhaltig“, sagt Steffen Tomasi, CEO der Flyerline Schweiz AG. „Die FACHPACK ist der ideale Ort, um zu zeigen, wie wir Innovation, Design und Funktionalität verbinden.“

Mehr als nur Druck

Die Flyerline begleitet Projekte von der ersten Idee über die Konzeptentwicklung, Prototypen und Bemusterung bis hin zum Grafikdesign und zur termingerechten Auslieferung. Auf Wunsch übernimmt Flyerline zudem die Konfektionierung der Produkte und die komplette Logistik. Digitale Bestelllösungen, wie Web2Print-Plattformen, ergänzen das Angebot und optimieren den Beschaffungsprozess für Unternehmen.

Über Flyerline Schweiz AG

Die Flyerline Schweiz AG mit Sitz in Altnau gehört zu den führenden Online-Druckereien und Verpackungsspezialisten der Schweiz. Das Unternehmen beliefert Kundinnen und Kunden in der Schweiz, Deutschland und Österreich – von kleinen bis grossen Auflagen, von Standard bis Sonderanfertigung.

Weitere Informationen: www.flyerline.ch

Pressekontakt

Steffen Tomasi, CEO

Tel.: +41 79 212 40 58

E-Mail: steffen.tomasi@flyerline.ch

Flyerline Schweiz AG | Landstrasse 30 | CH-8595 Altnau | T +41 71 686 84 70