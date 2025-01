Max Towers Aesch BL - Geräuschentwicklung

Zürich (ots) - Untersuchungen der Empa zeigen Auffälligkeiten an einzelnen in der Dachkonstruktion verwendeten Schrauben +++ Baustelle wurde reorganisiert, um die Inbetriebnahme des Stadions im Herbst 2022 zu gewährleisten +++ Unihockey Weltmeisterschaft vom 5. bis 13. November 2022 findet wie geplant in der neuen Eishockey-Arena statt +++ Trainings der ZSC Lions werden ab Ende August 2022 in der Swiss Life Arena ...

