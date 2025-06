LUNESI

LUNESI geht offiziell an den Start: Erhöhte Standards für moderne Haarpflege

London (ots/PRNewswire)

Warum LUNESI die begehrteste Haarpflege-Entdeckung der Saison in London ist'

Diesen Sommer wird London Zeuge der offiziellen Markteinführung von LUNESI, einer in Großbritannien formulierten und registrierten Haarpflegemarke, die für die moderne Frau entwickelt wurde. Der Verkaufsstart wird für Ende Juni erwartet.

LUNESI basiert auf der Philosophie der besonderen Pflege und des sinnlichen Rituals und hat bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart die Aufmerksamkeit der Modeikonen auf den Pariser, Mailänder und New Yorker Modewochen auf sich gezogen.

Mit seiner raffinierten Ästhetik, der sorgfältigen Formulierung und der Betonung von Schönheit als Zustand des Seins setzt LUNESI einen neuen Standard für moderne Haarpflege, der im Rhythmus des wahren Lebens verwurzelt ist.

Das Gesicht der Marke ist keine Geringere als Candice Swanepoel, das berühmte Victoria's Secret-Model, was den Reiz der Marke noch erhöht. Ende Juni wird die Marke auch ihren ersten Kreis von einflussreichen Stimmen vorstellen. Frauen, die das Produkt organisch entdeckten, es verwendeten und über die Ergebnisse nicht schweigen konnten. Die Begeisterung ist bereits spürbar, und die Vorfreude steigt weiter.

LUNESI ist eine Marke, die von einer Frau für Frauen geschaffen wurde: eine, die über die Funktion hinausgeht und eine moderne Vision von Weiblichkeit anspricht.

Vom morgendlichen Workout bis zu den abendlichen E-Mails, von der Kindererziehung bis zu leidenschaftlichen Projekten und Reisen - LUNESI versteht den nuancierten Rhythmus des Tages einer modernen Frau. Das 15-minütige Ritual soll nicht nur das Haar pflegen, sondern auch ein Gefühl von innerem Gleichgewicht, Präsenz, und Leichtigkeit vermitteln.

"Als Gründerin habe ich gesehen, wie viele Marken stark in Marketing investieren, anstatt in wirklich gute Formeln. Aber ich wollte etwas anderes kreieren - ein Produkt, das von einer Frau für Frauen hergestellt wird, mit hochwirksamen Inhaltsstoffen, die das Haar wirklich pflegen. Denn schließlich geht es nicht darum, was man anzieht: Ob Trainingsanzug oder Jeans und Tee, wenn Ihr Haar gesund, gepflegt und gestylt ist, sehen Sie mühelos edel aus."

Jedes Produkt ist so formuliert, dass es die häufigsten Probleme der Frauen von heute löst: Trockenheit, verlangsamtes Wachstum, Stumpfheit und Ungleichgewicht der Kopfhaut. Was LUNESI ausmacht, ist nicht nur die Leistung der Zutaten, sondern auch das sensorische Erlebnis: von raffinierten Texturen bis hin zu mondinspirierten Verpackungen, die die tägliche Haarpflege in ein ruhiges, luxuriöses Ritual verwandeln.

LUNESI ist so konzipiert, dass man es fühlen kann, nicht nur sehen.

Manchmal ist perfektes Haar alles, was es braucht, um sich selbst am stärksten zu fühlen.

