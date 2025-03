Changan Automobile

ChangAn treibt Innovation und Markenentwicklung in Europa voran, „In Europa, für Europa", und gestaltet die Zukunft des globalen Marktes

München, 25. März 2025 (ots/PRNewswire)

ChangAn Automobile („ChangAn" oder „das Unternehmen"), ein Unternehmen für intelligente kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie, hat mit seinem kürzlich erfolgten offiziellen Markteintritt seine Zukunft auf dem europäischen Markt gefestigt. Mit der Umsetzung seines „Vast Ocean Plan", der das Unternehmen von einem Produktexporteur zu einem führenden Unternehmen im Bereich technischer Standards macht, verpflichtet sich ChangAn, in Europa zu investieren, Innovationen zu entwickeln und Kooperationen einzugehen, um ein nachhaltiges lokales Entwicklungssystem aufzubauen.

Im Rahmen seiner Europa-Expansion konzentriert sich ChangAn auf drei Schlüsselbereiche, um langfristiges Wachstum zu fördern:

Gemeinsam mit den Nutzern gestalten: In den nächsten drei Jahren werden in Europa acht neue Modelle eingeführt, die jeweils auf die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Nach der Markteinführung des DEEPAL S07 wird das DEEPAL S05 in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 auf den Markt kommen.

Co-Building mit der Industrie: Ende 2025 will ChangAn sein Netzwerk von rund 100 Händlern in zehn europäischen Ländern ausbauen und bis 2030 auf über 1.000 Händler erweitern. Außerdem wird das Unternehmen in den Niederlanden sein erstes europäisches Ersatzteilzentrum einrichten, das als zentraler Knotenpunkt für Händler- und Servicenetze dient. Strategische Absichtserklärungen wurden bereits mit den Branchenführern KUHNE+NAGEL und Allianz Partners unterzeichnet.

Soziale Verantwortung wahrnehmen: Im Rahmen des „Dual Carbon"-Ziels, die Kohlenstoffemissionen bis 2027 zu senken und bis 2045 CO2-Neutralität zu erreichen, wird ChangAn weiterhin mit Partnern in ganz Europa zusammenarbeiten, um die Artenvielfalt, die Nutzung sauberer Energien und die Verbesserung der Luftqualität voranzutreiben.

ChangAn treibt die Innovation durch drei Schlüsselstrategien voran: die Shangri-La Mission für Fahrzeuge mit neuer Energie, den Dubhe Plan 2.0 für intelligente Mobilität und den Vast Ocean Plan für globale Reichweite, um eine zukunftsorientierte technologische Grundlage zu schaffen.

Im Rahmen von Dubhe 2.0 wird ChangAn ausschließlich intelligente Fahrzeuge entwickeln und bis 2026 35 digitale Modelle auf den Markt bringen. Das Unternehmen integriert KI in Forschung und Entwicklung, Produktion und Dienstleistungen und treibt gleichzeitig die Batterietechnologie der nächsten Generation voran.

Das GOLDEN SHIELD-System von Shangri-La bietet 87-Ah-Standardzellen und branchenführende Isolierung. Bis 2030 sollen Festkörperbatterien (>400 Wh/kg) in Massenproduktion hergestellt werden. Sein BlueCore 2.0-Antriebsstrang verfügt über PREV-Technologie, eine hocheffiziente 800-V-Plattform und 163 Patente. Der Vast Ocean Plan strebt bis 2030 internationale Investitionen in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar, 1,2 Millionen Verkäufe in Übersee und 10.000 Mitarbeiter weltweit an.

ChangAn betrachtet Europa als strategische Drehscheibe, nicht nur als Marktteilnehmer, sondern als langfristigen Partner, der sich der lokalen Wertschöpfung verpflichtet fühlt. Durch Investitionen in intelligente elektrische Technologien und die Förderung nachhaltiger Entwicklungsziele will das Unternehmen Innovationen vorantreiben und mit dem europäischen Markt zusammenarbeiten, um die Zukunft der intelligenten, umweltfreundlichen Mobilität zu gestalten.

„Nachhaltige Mobilität zu fördern und das Leben der Menschen zu verbessern, ist unsere Mission. In der chinesischen Kultur gilt: Je mehr man teilt, desto mehr gewinnt man. Das schlägt sich in unserer Geschäftsstrategie nieder: In Europa, für Europa", erklärte Zhu Huarong, Vorstandsvorsitzender von ChangAn Automobile. „Gemeinsam mit unseren europäischen und globalen Partnern setzen wir bei ChangAn auf ein ikonisches Design, intelligente Technologien und einen Rundum-Service. Gemeinsam treiben wir Innovationen für eine bessere Zukunft voran."

Informationen zu ChangAn Automobile ChangAn ist ein Unternehmen für intelligente kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie mit einem internationalen Designteam, das aus über 915 Experten aus 31 Ländern besteht, und verschiedene Marken wie CHANG-AN, DEEPAL, AVATR sowie die Joint Ventures ChangAn Ford, ChangAn Mazda und JMC umfasst. ChangAn Automobile verfügt über eine große Produktbreite und -vielfalt, die Personenkraftwagen, Pick-ups und leichte Nutzfahrzeuge umfasst. Mit erweiterten Fähigkeiten und einer industriellen Modernisierung, die durch technologische Innovationen vorangetrieben wird, setzt sich ChangAn Automobile für nachhaltige Mobilitätsinnovationen ein, um eine Automarke von Weltrang zu werden.

