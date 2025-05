Fürstentum Liechtenstein

Alternatives Anmeldeverfahren zu E-Government-Diensten ab 20. Mai 2025 verfügbar

Vaduz (ots)

Ab Dienstag, 20. Mai 2025, können die E-Government-Dienste der Landesverwaltung mit einem alternativen Anmeldeverfahren genutzt werden. Die Dienstleistung wird bis auf weiteres wöchentlich jeweils am Dienstagnachmittag von 13.30 bis 17.00 Uhr im Dienstleistungszentrum Giessen, Giessenstrasse 3, in Vaduz, angeboten. Interessierte haben damit die Möglichkeit, in den Räumlichkeiten der Landesverwaltung die E-Government-Dienste zu nutzen, ohne sich mit der eID.li anmelden oder identifizieren zu müssen. Der alternative Zugang ohne eID ist nur während des Aufenthalts in den Räumlichkeiten des Dienstleistungszentrums zeitlich begrenzt nutzbar.

Interessierte werden gebeten, sich vorgängig über die Website https://llv.li/anmeldung-aav anzumelden. Die Angaben in der Anmeldung sind notwendig, damit allfällige vorbereitende Massnahmen beim Amt für Justiz und bei der Steuerverwaltung vorgenommen werden können. Erforderlich ist die Identifikation vor Ort mittels eines gültigen Reisepasses oder einer Identitätskarte. Ebenso werden alle Interessierten gebeten, den eigenen Laptop zu verwenden - es stehen keine Leihgeräte zur Verfügung. Ein WLAN-Zugang zu den E-Government-Diensten wird bereitgestellt.

Diese Möglichkeit eines alternativen Anmeldeverfahrens hat die Regierung Anfang April 2025 angekündigt, damit Personen, die ihre eID.li im Geschäftsverkehr nicht verwenden möchten, die E-Government-Dienste dennoch nutzen können. Seit Januar 2025 erfolgt die Abwicklung sämtlicher Mehrwertsteuergeschäfte nur noch über das neue eMWST-Portal. Dazu gehören unter anderem die An- und Abmeldung zur MWST-Pflicht, die Abrechnungen inkl. Korrekturen, das Antragswesen sowie die Kommunikation zwischen Unternehmen und Steuerverwaltung. Die Voraussetzung zur Nutzung des neuen eMWST-Portals sind die eID.li (www.eid.li) - oder neu das alternative Anmeldeverfahren - sowie die Aktivierung eines Unternehmens und die Festlegung der Vertretungen des Unternehmens im sogenannten Basisdienst eVertretung (www.aju.llv.li). Auch der Basisdienst eVertretung ist neu und wurde gemeinsam mit dem eMWST-Portal Ende Oktober 2024 im Rahmen einer Medienorientierung präsentiert und in der Folge bereitgestellt.

Weitere Informationen zum alternativen Anmeldeverfahren sind unter folgendem Link zu finden: https://llv.li/anmeldung-aav